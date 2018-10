Carlsen redd for å tape VM-tittelen

Magnus Carlsen har vært sjakkverdensmester siden 2013. Han innrømmer at han har en iboende frykt for at tittelen skal glippe i VM-matchen mot Fabiano Caruana.

Neste uke går Carlsen løs på sitt fjerde VM i langsjakk. Det ligger an til å bli en nervepirrende duell. Caruana fra USA har de siste månedene vært uhyrlig nær å vippe nordmannen ned fra førsteplassen på verdensrankingen.

I et intervju til VGTV erkjenner 27-åringen at han er redd for å tape VM-kampen i London.

– Ja, det er et av problemene med å ha denne tittelen. Det blir på et eller annet tidspunkt sånn at man nesten blir reddere for å tape den, enn det er godt å ha den. Det er blitt sånn for meg at det ikke er så farlig å ha verdensmestertittelen, men jeg vil i hvert fall ikke at noen andre skal ha den. Derfor kommer jeg til å kjempe med nebb og klør for å beholde den, sier Carlsen.

Totalt har Carlsen og Caruana møtt hverandre 33 ganger i klassisk sjakk. Fasiten til Carlsen viser ti seirer, 18 remis og fem tap.

Første VM-parti i London spilles fredag 9. november.

