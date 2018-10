Carlsen-remis i Vålerengas sjakkbragd

Vålerenga henger fortsatt med i tetsjiktet i europacupen i sjakk. Magnus Carlsen spilte remis da Oslo-klubben overrasket med 3-3 mot tsjekkiske AVE Navy Bor.

Carlsen hadde svarte brikker i søndagens møte med sin polske sekundant Radoslaw Wojtaszek. Derfor var det ikke uventet at verdensmesteren kom til å spille remis.

– Magnus gjorde et hederlig forsøk i dag. Det er ingen overraskelse at han spilte remis mot Wojtaszek med svarte brikker, sier Vålerengas lagleder Dag Danielsen til NTB på telefon fra Hellas.

Selv uten Carlsen-seier greide Vålerenga å holde storfavoritten AVE Navy Bor til uavgjort. Resultatet forbløffet mange som følger europaturneringen i Halkidiki tett.

– Det er som om et norsk lag i fotball spiller uavgjort mot Barcelona, Real Madrid, Liverpool eller Bayern München. Vi møtte et lag med tre av verdens beste sjakkspillere og som har høyere rating enn oss, forklarer Danielsen.

Bredde

AVE Navy Bor er rangert som europacupens nest beste lag. Vålerenga er på sin side nummer fem på rankinglista. Tre indere spilte for den tsjekkiske klubben i søndagens duell med Carlsen og co.

Vålerenga lå under 2-3 da et parti gjensto. David Howell fra England reddet kampen for Oslo-laget ved å slå den indiske sjakkstjernen Pentala Harikrishna. Det gjorde han i et parti preget av tidsnød og dramatikk.

– Dette viser at vi har en bredde. Nå er vi fortsatt med i tetsjiktet etter tre av sju runder. Med full klaff kan vi ta medalje, mener Danielsen.

Nordstrand-seier

Norges juniorverdensmester Aryan Tari tapte sitt parti for Vålerenga med hvite brikker i møtet med indiske Vidit Santosh Gujrathi.

Vålerenga vant begge sine to første kamper med resultatet 4,5-1,5.

To andre norske lag er også med i Hellas. Nordstrand tok sin andre seier av tre mulige med 5-1 over Dardania, mens Schakklubben 1911 røk 1-5 i duellen med Itaka.

Europacupturneringen avsluttes torsdag.

(©NTB)

Mest sett siste uken