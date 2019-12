Carlsen-seier mot Aronian i maratonparti

Magnus Carlsen nedkjempet armeneren Levon Aronian og vant det første partiet i duellen om tredjeplassen i Grand Chess Tour-sluttspillet i London fredag.

Først etter langt over fem timers spill var partiet avgjort. Da hadde Carlsen gradvis lagt mer press på sin armenske motstander.

Aronian forsvarte seg lenge godt, men til slutt var stillingen vunnet for den norske verdensmesteren. Armeneren havnet også i voldsom tidsnød mot slutten, hvilket tvang ham til å gjøre flere svake trekk.

– Jeg er fornøyd med at jeg grep sjansen da jeg fikk den. Tidligere i partiet var det litt så som så, men dette var i hvert fall en seier i langsjakk mot en god spiller, oppsummerte Carlsen overfor TV 2.

Etter 66 trekk tok duellantene hverandre i hånden med Carlsen som seierherre. Dermed forlenget han rekken med partier uten tap i klassisk sjakk til 104.

Trening

Den norske verdensmesteren var samtidig ikke udelt positiv til hvordan han løste oppgaven i London fredag.

– Jeg var ganske fornøyd med åpningen, og så gjorde jeg en feil på et tidspunkt. Jeg hadde en posisjonell fordel som jeg følte forsvant der. Jeg holdt likevel et visst press på ham, og til slutt bukket han, sa Carlsen.

Lørdag fortsetter kampen om tredjeplassen med et nytt parti langsjakk. Der spiller Carlsen med svarte brikker etter å ha hatt hvite fredag.

29-åringen hevder han ikke legger så mye i å bli nummer tre i turneringen, men tar de kommende partiene «litt som trening».

– Jeg tenker ikke så veldig mye på å vinne matchen. Jeg prøver egentlig bare å spille bra sjakk, sa han etter fredagens seier.

Remis i finalen

Kampen om tredjeplassen i London avgjøres over tre dager. Det er klassisk sjakk fredag og lørdag. Søndag venter først to partier hurtigsjakk, før det kan bli hele fire partier i lynsjakk dersom det ikke er avgjort. Står det likt også da, blir det omspill.

Det gis seks poeng for seier og tre poeng for remis i klassisk sjakk, mens det gis fire poeng for seier og to poeng for remis i hurtigsjakk og to poeng for seier og ett for remis i lynsjakk.

Carlsen leder dermed 6–0 etter fredagens parti.

Onsdag tapte han semifinalen mot franske Maxime Vachier-Lagrave etter omspill. De to spilte remis i to partier klassisk sjakk, før to partier hurtigsjakk fikk samme utfall. Etter én seier hver i lynsjakk måtte duellen altså ut i omspill der Vachier-Lagrave var sterkest.

Finalen mellom franskmannen og kinesiske Ding Liren ble innledet med remis. Også det partiet varte i mer enn fem timer. Liren sto lenge til seier, men rotet den bort mot slutten i et sluttspill med fire dronninger på brettet.

(©NTB)