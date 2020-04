Carlsen slo Caruana og leder sin egen turnering

Magnus Carlsen slo Fabiano Caruana i duellen mellom verdenseneren og verdenstoeren. Dermed er han alene i ledelse i sin egen onlineturnering.

Carlsen vant de to første partiene og trengte bare en remis i løpet av de to gjenstående partiene for å innkassere tre nye poeng. Det tredje partiet endte med remis etter trekkgjentakelse.

Carlsen og Caruana var i delt ledelse før onsdagens partier i Magnus Carlsen Invitational. Nå er Carlsen alene på topp med åtte av ni mulige poeng.

Det åpnet nervøst for Carlsen. TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer var bekymret på Carlsens vegne over tidsbruken i starten av første parti. Nordmannen brukte lang tid på sine åtte første trekk og sto med sine svarte brikker i en stilling som ikke har vært spilt på høyt internasjonalt nivå.

Etter at 15 trekk var unnagjort, viste sjakkcomputeren Stockfish er lite overtak til svart. Så syntes det som Carlsen gjorde et dårlig trekk. Han slo ut med hendene, og initiativet gikk plutselig over til amerikaneren. Caruana forsøkte seg med flere angrepsvarianter, men etter 30 trekk viste computeren en vinnende stilling for Carlsen.

I det andre partiet gikk svart inn for en dronninggambit, noe som ofte fører til remis, men Carlsen hadde andre hensikter. Han har vunnet samtlige hvite partier så langt i turneringen.

I det tredje partiet hadde Caruana initiativet innledningsvis, men etter flere avbytter sto Carlsen igjen med to tårn mot Caruanas to løpere og en springer.

– Dette er en svært uvanlig situasjon, slo Hammer fast.

Carlsen brukte veldig mye tid, og etter 26 trekk skilte det ni minutter mellom de to på tiden. Han brukte derimot tenketiden godt og tok et trekk som sendte Caruana i tenkeboksen.

– Det er rett og slett drama på brettet, sa TV 2-eksperten før det endte i remis.

Fredag skal Carlsen møte franske Maxime Vachier-Lagrave.

