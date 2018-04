Carlsen slo tilbake med seier i Tyskland

Magnus Carlsen tok sin første seier i storturneringen i Karlsruhe med hvite brikker i andre runde mot kinesiske Hou Yifan søndag.

Magnus Carlsen var på vei mot seier mot sin kommende VM-utfordrer Fabiano Caruana i første runde lørdag, men måtte nøye seg med remis. Verdensmesteren gjorde ikke samme feil to dager på rad.

I runde to møtte han den best rangerte kvinnespilleren i verden, Hou Yifan fra Kina, og med hvite brikker utnyttet Carlsen overtaket i sluttspillet. Han sikret sin første seier etter litt over fem timers spill. Carlsen spilte rundens lengste parti for andre dag på rad.

Carlsen holder dermed følge med konkurrentene etter dag to. Nikita Vitiugov fra Russland er eneste spiller med full pott etter to runder. Carlsen, Levon Aronian og Maxime Vachier-Lagrave har 1,5 poeng.

