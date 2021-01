Carlsen slo tilbake med seier over svenske Grandelius

Magnus Carlsen slo svenske Nils Grandelius i Wijk aan Zee-turneringen tirsdag og er omsider tilbake på vinnersporet etter å ha slitt veldig.

Han hadde hvite brikker mot svenske Nils Grandelius i den niende runden av turneringen han har vunnet sju ganger, og utnyttet det til å sikre en hardt tilkjempet seier etter nesten seks timer ved brettet.

Carlsen hadde spilt sju strake partier siden sist han vant, så seieren smakte nok godt.

Svensken fikk litt tidsproblemer inn mot det 40. trekket som ga 50 minutter ekstra på klokken. Dermed gjorde han noen trekk som ikke var fordelaktige. Carlsen straffet det ved å spille seg til et klart overtak. Svensken forsvarte seg som best han kunne, men etter 65 trekk var partiet over.

Ett poeng bak

Carlsen står med fem poeng etter de ni første rundene takket være to seirer, seks remis og ett tap. Det gir ham 6.-plass i turneringen, ett poeng bak lederne. Alireza Firouzja, Fabiano Caruana og hjemmehåpet Anish Giri har alle seks poeng.

Det var ventet at Carlsen ville stille til intervju, men han forlot spillelokalet uten å snakke med TV 2 som har de norske rettighetene. Heller ikke Grandelius stilte til intervju etter det langvarige partiet.

Onsdag skal Carlsen møte Caruana med svarte brikker. Amerikaneren har nærmet seg nordmannen på toppen av verdensrankingen.

Så ingenting

Aryan Tari møtte polske Jan-Krzysztof Duda og spilte remis med hvite brikker. Nordmannen står med 3,5 poeng etter sju remis og to tap.

– Det var et normalt resultat. Jeg skulle gjerne ha prøvd å få til mer. Jeg sto litt bedre etter åpningen, og han brukte også veldig mye tid, så jeg var litt optimistisk. Men plutselig så jeg ingenting, og sluttstillingen var død, sa Tari til TV 2.

Årets utgave av turneringen avsluttes søndag.

(©NTB)

Reklame Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk