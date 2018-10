Carlsen står over åpningsrunden

Magnus Carlsen står ikke uventet over Vålerengas møte med Echiquier Amaytois i første runde av europacupturneringen i sjakk for klubblag i Hellas fredag.

Den norske verdensmesteren er frontfigur på et sterkt Vålerenga-lag som jakter en topplassering.

Turneringen i Halkidiki, som på mange måter er sjakkens svar på fotballens mesterliga, spilles over sju runder. Hver kamp består av seks partier. Det betyr at to av lagenes spillere må stå over hver runde.

Fredag er Magnus Carlsen en av spillerne som hviles. De tre øvrige norske spillerne på laget Aryan Tari, Kjetil A. Lie og Johan-Sebastian Christiansen skal på sin side i aksjon.

Christiansen fikk tidligere denne måneden tittelen stormester under generalforsamlingen i Det internasjonale sjakkforbundet (FIDE).

Før turneringen startet var kun fire av de øvrige deltakerklubbene rangert foran Vålerenga.

Schakklubben av 1911 og Nordstrand Sjakklubb stiller også i turneringen.

