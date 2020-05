Carlsen storspiller i ny turnering

Marius Carlsen har kommet godt i gang med to seirer og én remis i onlineturneringen Steinitz Memorial.

Dette er dag én av onlineturneringen. Det spilles seks runder lynsjakk hver dag og avsluttes søndag. Magnus Carlsen åpnet med remis før han slo hardt tilbake.

1. runde: Magnus Carlsen spilte remis mot russeren Peter Sidler. Jon Ludvig Hammer i TV 2s studio mente at Carlsen spilte en tulleåpning. Det til tross lå nordmannen to bønder over i en periode, men Svidler forsvarte seg bra og gjorde at Carlsens start på turneringen ble "så der".

2. runde: Magnus Carlsen i svart mot Le Quang Liem fra Vietnam. Carlsen tok etter hvert grep om partiet og spilte vietnameseren i senk.

3. runde: Magnus Carlsen kontrollerte stort mot Shakrijar Mamedjarov fra Aserbajdsjan med hvite brikker, og det var bare et tidsspørsmål før en rundspilt Mamedjarov måtte kapitulere. - Praktfullt! konkluderte ekspert Hammer hos TV 2.

Tre runder gjenstår av kvelden:

4. runde: Anton Korobov, Ukraina – Carlsen

5. runde: Carlsen – David Anton, Spania

6. runde: Alexander Gristsjuk, Russland – Carlsen.

Wihelm Steinitz regnes som den første verdensmesteren i sjakk, og turneringen er til hans minne.

Det er 330.000 kroner i premiepenger, og Magnus Carlsen er toppseedet.

