Carlsen tapte med vilje – hylles og kritiseres for gesten til rivalen

Magnus Carlsen lot Ding Liren vinne det andre partiet i tirsdagens semifinaleduell i Chess Masters.

Den norske verdensmesterens overraskende gest kom i kjølvannet av at dårlig nettforbindelse hadde avgjort det første partiet i nordmannens favør. Kinesiske Ding mistet forbindelsen, og han klarte ikke koble seg på igjen i tide til å fortsette spillet.

Dermed gikk seieren til Carlsen, som åpenbart ikke syntes det var noen rettferdig måte å avgjøre partiet på. Tre trekk ut i parti nummer to gjorde derfor nordmannen grepet som ga Ding-seieren.

Da kineseren mistet nettforbindelsen i åpningspartiet pekte stillingen klart i retning av en remis.

Carlsen ble raskt hyllet i sosiale medier for gesten.

TV 2s sjakkekspert Hans Olav Lahlum er internasjonal sjakkdommer, og var direkte på kanalens sending klar på at Carlsens grep trolig vil bli heftig diskutert.

Selv ga han Carlsen ros, men understreket at han var ambivalent til situasjonen som akkurat hadde oppstått.

– Jeg synes det er på sin plass å hylle Magnus for veldig stor sportsånd, og i den situasjonen som er nå, synes jeg ikke han gjør noe galt. Han har opplevd at det første partiet fikk et feilaktig utfall og at han derfor har gått opp i ledelsen. Han utligner matchen for å utligne det, sa Lahlum på TV 2-sendingen.

Jon Ludvig Hammer likte ikke det han så.

– Jeg synes det er veldig spesielt at man hyller det å tape med vilje som fair play. Det er helt vanvittig, sa han.

Lahlum antydet på sin side at en regjerende verdensmester neppe har tapt et parti raskere.

Carlsen og Ding spilte så remis i det tredje partiet og stillingen er dermed 1,-1,5

