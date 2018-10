Carlsen til VM som verdensener, Vålerenga slått i europacupen

Magnus Carlsen hadde visse problemer med Peter Svidler, men berget remis og går til høstens VM-kamp som verdensener. For Vålerenga glapp europacupseieren.

Carlsens VM-rival Fabiano Caruana kunne torsdag ha overtatt førsteplassen på verdensrankingen, der nordmannen har tronet i over sju år. Det ville skjedd om Carlsen tapte for russiske Svidler i europacupens siste runde, men han lot seg ikke slå.

Det gjorde derimot Vålerenga, som spilte om seieren i europacupen da Mednji Vsadnik St. Petersburg var motstander. Den russiske klubben vant to av seks partier, Vålerenga ingen.

Lagkaptein Borki Predojevic og svenske Nils Grandelius har storspilt i turneringen og hjalp Vålerenga til sensasjonell turneringsledelse i greske Halkidiki før den aller siste kampen torsdag. Der gjorde Predojevic og Grandelius hver sin stygge feil som ga motstanderne overtaket på vei mot seier.

Maxim Rodshtein tok først seieren mot Predojevic, og da Vladimir Fedosejev beseiret Grandelius var det klart av St. Petersburg ville vinne kampen. To partier hadde allerede endt med remis, og det lå ikke an til Vålerenga-seier i noen av de to gjenværende.

Fortsatt på topp

Svidler hadde en stund et lite overtak mot Carlsen, men den norske verdensmesteren slo tilbake og sikret utfallet han trengte for å holde Caruana bak seg på verdensrankingen fram til de to møtes i VM-duell i London i november.

Flere dager på rad i europacupen har Carlsens sju år lange regjeringstid som verdensener stått på spill, men han har gang på gang gjort det som skulle til for å beholde førsteplassen, og Caruana får ikke den oppturen det ville være å gå til brettet i London som ener.

Amerikaneren er rett bak i rankingpoeng, og det ligger an til en svært spennende duell om tittelen. Likevel gir det trygghet at Carlsen setter seg ved brettet som både verdensmester og verdensener.

Avgjort

Aryan Tari spilte remis mot Maxim Matlakov, Jevgenij Romanov mot Kiril Aleksejenko. Da Carlsens parti mot Svidler kvart over seks norsk tid endte med remis etter 58 trekk, var det klart at Vålerenga hadde tapt.

Minutter senere ble det remis også mellom David Howell og Nikita Vitjugov, og dermed vant den russiske klubben 4-2.

Sannsynligvis fører tapet til at pallplass glipper for Vålerenga.

Ding Liren, som spilte remis mot Carlsen onsdag, unngikk for øvrig tap også torsdag. Dermed er kineseren ubeseiret i 94 turneringspartier på rad og er bare ett parti fra å tangere verdensrekorden til avdøde Mikhail Talj.

(©NTB)

Mest sett siste uken