Carlsens overmann fikk bank

Daniil Dubov var høyt oppe da han slo ut Magnus Carlsen i kvartfinalen av juleturneringen i Champions Chess tour, men Teimour Radjabov fikk ham ned på jorda.

Radjabov vant 3-1 på første dag av semifinalen og trenger bare uavgjort fredag for å ta seg til finale. Etter remis i de to første hurtigsjakkpartiene vant Radjabov de to siste.

Dubov var tvunget til å gå for seier i dagens siste parti, men ble tvunget på defensiven og måtte til sist gi opp. Russeren trenger minst 2,5 poeng på de fire partiene fredag for å tvinge fram omspill i lynsjakk og eventuelt armageddon.

Levon Aronian ligger best an i den andre semifinalen etter å ha slått Maxime Vachier-Lagrave 3-1. Aronian vant dagens første parti. Etter to remis på rad vant han også det siste.

Semifinalevinnerne møtes i finale lørdag og søndag. Det ligger an til å kunne bli et oppgjør mellom Radjabov fra Aserbajdsjan og Aronian fra Armenia.

(©NTB)

