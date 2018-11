Carlsens seierstørke fortsatte etter sjuende strake VM-remis

Magnus Carlsen greide heller ikke søndag å vinne med hvite brikker mot Fabiano Caruana. Etter sju remis på rad står det 3,5-3-5 i VM-kampen i sjakk.

Den regjerende verdensmesteren hadde et ørlite overtak underveis, men nok en gang viste Caruana et solid forsvarsspill. Carlsen maktet ikke å trenge gjennom, og partiet endte til slutt med nok en poengdeling.

Dermed er remisrekken like lang som i forrige VM. Også da ble Carlsen holdt til sju strake partier uten seier, og i det åttende partiet ble han virkelig rystet etter at Sergej Karjakin føk opp i ledelsen. Russeren vant da med svarte brikker.

En presset Carlsen klarte to partier senere å utligne VM-matchen, og han forsvarte statusen som verdensmester etter et suverent omspill.

Etter søndagens parti gjenstår fem partier, der Carlsen spiller tre med svarte brikker. Neste parti spilles mandag, og da er det Caruana som spiller med hvit.

Det er bred enighet om at det er en fordel å begynne et parti først. Hvitt har en større vinnersjanse statistisk sett, men i moderne sjakk er det blitt mer og mer vanlig at spillere med svarte brikker får rom til å være på offensiven. Det har spesielt vært svært tydelig i London-VM.

VM i langsjakk spilles over tolv partier. Førstemann til 6,5 poeng blir verdensmester. Ved poenglikhet må det hele avgjøres i omspill.

Carlsen har vunnet de siste tre VM. I 2016 vant han mot Karjakin, og i både 2013 og 2014 slo han indiske Viswanathan Anand.

(©NTB)

Mest sett siste uken