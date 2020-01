Carlsens sjakklubb inngår millionavtale med spillselskap

Magnus Carlsens egen sjakklubb, Offerspill SK, har inngått avtale med spillgiganten Kindred. Den gir klubben fire millioner kroner fordelt over to år.

– Dette er jeg stolt over og glad for. Disse midlene vil bidra til at Offerspill SK kan fortsette å vokse, og at klubben kan bidra med talentutvikling og breddesatsing på et nivå norsk sjakk ikke har sett tidligere, sier Magnus Carlsen i en uttalelse til VG , som omtalte saken først.

Sjakkverdensmesteren er styreleder i klubben.

Avtalen kommer på plass bare et drøyt halvår etter at Offerspill ble opprettet i forbindelse med spliden mellom Carlsen og det norske sjakkforbundet. Da klubben ble opprettet, var målet å verve minst 1000 medlemmer, som etter planen skulle gi klubben 40 delegater på sjakkongressen i juli.

Et samarbeid mellom Kindred-gruppen og Norges Sjakkforbund ble nedstemt på kongressen med 132 mot 44 stemmer.

Egen avtale

Nå har altså Offerspill selv inngått en avtale med Kindred Group.

– Vi er stolte over å inngå denne avtalen med en synlig norsk idrettsaktør som har det som skal til for å løfte norske sjakk til et nytt nivå. Offerspill har en sterk plan for å utvikle norsk sjakk, og Kindred er glad for å kunne bidra med finansieringen av disse planene, sier Kindred-toppen Peter Alling i en pressemelding.

– Vi har i snart 20 år kjempet for å få lov til å støtte norsk idrett og frivillighet gjennom en lisensordning for pengespill, fortsetter Alling i pressemeldingen.

I en pressemelding publisert på klubbens nettsted opplyser Offerspill at millionene som nå kommer inn skal benyttes til å iverksette «et talentprogram som skal tilrettelegge for at unge, lovende spillere kan satse internasjonalt».

Forutsetter at avtalen er lovlig

Klubben skriver videre at avtalen som er inngått ikke innebærer at Offerspill skal promotere noen av Kindreds pengespill i Norge.

Sjakkpresident Morten L. Madsen innkalte styret i Norges Sjakkforbund til et telefonmøte onsdag ettermiddag. Etter møtet offentliggjorde forbundet en uttalelse.

«Styret har ikke sett avtalen, men forutsetter at den er lovlig og vil følge med på hva lotteritilsynet og norske myndigheter framover vil mene om avtalens lovlighet når den settes i verk», står det blant annet.

