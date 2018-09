«Caro» avbrøt landslagets trening: – Ingen fare!

Kvinnelandslagets største stjerne Caroline Graham Hansen avbrøt treningen dagen før skjebnekampen mot Nederland, men hennes deltakelse er ikke i fare.

Det bedyrer iallfall landslagssjef Martin Sjögren, selv om «Caro» forsvant i garderoben halvveis i treningen.

– Hun fikk en liten kjenning i kneet, så vi tok henne av og sjekket henne. Det kommer ikke til å bli noe problem i morgen. Det var bare for sikkerhets skyld, og jeg er ikke urolig i det hele tatt, sier han til NTB.

Caroline Graham Hansen har ennå ikke innledet sesongen i Tyskland, men hun storspilte i fredagens bortekamp mot Slovakia og er klar til å tukte Nederland.

– Jeg føler at jeg er i kjempeslag. Jeg har hatt en god sommer med gode treninger. Det viktigste er å få det ut i kamp, sa den 23-årige Wolfsburg-stjernen til NTB etter søndagens trening.

– Ekstremt pigg

Hun var nest sist på tre av de fire scoringene mot Slovakia og var involvert i alle fire, som hun også var i nesten alt Norge skapte av sjanser.

– Hun har vært veldig god på denne samlingen, på alle måter, både på og utenfor banen. Hun har bidratt med veldig mye energi, og i kampen så hun ekstremt pigg og fin ut. Det er veldig gøy å ha med en Caro i god form, sier landslagssjef Martin Sjögren til NTB.

Ada Hegerberg, som har sagt nei til landslaget, får mest oppmerksomhet, men Hansen gir henne knallhard kamp om å være Norges beste kvinnelige fotballspiller.

Wolfsburg-spilleren viste også sin innstilling til landslagsspill på sin Twitter-konto før helgens kamp mot Slovakia: «Spille for Norge! Min største glede! Min største ære! Min største kjærlighet!», lød en del av teksten. Hun bidro til å sette opp gruppefinalen ved å terrorisere de slovakiske forsvarerne.

God posisjon

Norge er ett poeng bak Nederland og blir VM-klar med seier. Motstanderen greier seg med uavgjort.

– Vi har satt oss i en god posisjon. Det er nederlenderne som har alt presset. Vi er litt underdog, men vi har gode muligheter til å slå dem. Vi har en god følelse etter Slovakia-kampen og er fulle av selvtillit. Det er bare å kjøre på, sier Hansen.

– Nederland passer oss egentlig godt. De har vært litt hvassere i de to siste kampene, men vi skal gjøre alt for å gjøre livet surt for dem tirsdag.

Hun er klar over at Norge har en fantastisk hjemmestatistikk i VM-kvalifiseringskamper, med 30 seirer på 31 kamper.

– Det vil være kult om vi forsvarer den. Vi har hjemmefordel, og om vi får støtte av publikum så blir det sannsynligvis en god kamp, sier hun.

(©NTB)

Mest sett siste uken