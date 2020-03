Caroline Graham Hansen er tilbake i viktig kamp mot Tyskland

Den norske stjernen er klar for sin debut i Algarve Cup.

Landslagsspilleren skadet seg under oppvarmingen mot Danmark i den første kampen. De norske jentene klarte imidlertid brasene uten Graham Hansen, og slo Danmark 2-1 etter en sen scoring av Synne Jensen.

Se høydepunktene fra kampen i videoen overfor.

- Hun fikk en muskulær kjenning i låret, og da valgte vi å ikke ta noen sjanser. Torsdag trente hun ikke med laget, men hun trente alternativt. Hun kjørte blant annet noen styrkeøvelser. Det er fortsatt ikke sikkert hun blir klar mot Tyskland, sa landslagssjef Martin Sjögren til Nettavisen.

Trent alternativt

På torsdag trente Graham Hansen alternativt, og da sa landslagssjefen følgende:

- Jeg håper at hun kan trene for fullt på fredag. Skal hun spille lørdag, bør hun være med på store deler av treningen med laget. Vi bestemmer oss på fredag, fastslo landslagssjefen.

Fredag ettermiddag kom også bekreftelsen.

- Caroline Graham Hansen trente for fullt på fredag, skriver NFFs medieansvarlig Terje Skeie, i en melding til Nettavisen.

MATCHVINER: Synne Sofie Kinden Jensen ble matchvinner i 2-1 seieren mot Danmark. Her feirer hun med Maria Thorisdottir. Foto: Vegard Wivestad Grøtt (BILDBYRÅN)

En stor utfordring

For Norges del er det absolutt en fordel at Graham Hansen er tilbake, siden Tyskland er et av verdens beste fotballag. De er rangert som nummer to på FIFA-rankingen for øyeblikket, og de slo Sverige 1-0 i sin første kamp i turneringen.

- Det blir en veldig spennende kamp og en stor utfordring. Jeg føler at vi har kontroll på dem, men vi må være bedre enn vi var i første kamp. Det handler om at enkeltspillere presterer mot sitt maksnivå, sa Sjögren om kampen som venter mot fotballstormakten på lørdag.

