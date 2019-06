Caroline Graham Hansen kan rekke åttedelsfinalen i VM

Den norske landslagslegen er positiv, men påpeker at det kan bli en kamp mot klokka.

REIMS / OSLO (Nettavisen): Den norske stjernespilleren Caroline Graham Hansen pådro seg en ankelskade i mandagens VM-kamp mot Sør-Korea og ble tatt av banen.

Etter kampen hersket det usikkerhet om hvor alvorlig skaden var.

- Målet er at hun skal bli klar



Tirsdag kunne imidlertid landslagets lege, Said Tutunchian, informere pressen om at det fortsatt er muligheter for at den norske profilen rekker åttedelsfinalen.

- Vi fikk utført MR-undersøkelse i morges. Den viser en liten leddbåndskade. Vanligvis er det en veldig god prognose for dette. Vi skal gi henne aktiv rehabilitering og fysikalsk behandling fram mot kampen. Målet er at hun skal bli klar for kampen lørdag, sier legen til pressen i Frankrike.

Han påpeker at det er for tidlig å si om hun rekke kampen, men vil ikke utelukke det.

- Det er veldig avhengig av hvordan hun responderer på den behandlingen hun får. Slike skader er veldig individuelt. Det kan gå veldig bra og det kan være sånn at hun kanskje ikke er klar til kampen, sier legen videre.

Legen sier videre at Graham Hansen selv ser veldig positivt på situasjonen, men at det er umulig å si noe mer konkret om situasjonen per nå.

- Utviklingen er som sagt individuelt, så vi må vurdere dette forløpende. Fysikalsk behandling er noe våre fysioterapeuter utøver her, og det vil hun få daglig fram mot kamp. Det kan gå begge veier, men vanligvis responderer de fleste veldig bra på slik behandling, sier Said Tutunchian.

- Det er snakk om styrkeøvelser, sykling og andre metoder for få henne raskest mulig tilbake, sier han videre.

Legen ser også for seg at Graham Hansen kan få trent med ball før neste kamp.

- Redd og skuffet

Den norske profilen sa følgende om skaden rett etter kampslutt:

- Jeg var redd, skuffet, bekymret og hadde mye adrenalin, sier Graham Hansen til Nettavisen om minuttene på benken etter at hun måtte forlate banen.

Hun var på daværende tidspunkt optimistisk etter å ha snakket med det medisinske støtteapparatet på landslaget.

- De tror, ut ifra testene, at det bare er et spark, så da stoler jeg på at det er det, og så kan jeg ikke få gjort så mye mer med situasjonen før vi eventuelt tar et bilde, sa hun.

MR-bilde

Landslagslege Said Tutunchian var ordknapp om skaden rett i etterkant av Sør-Korea-kampen, og påpekte da at man ikke vil kunne få skikkelige svar før etter et en MR-undersøkelse som vil bli gjennomført onsdag morgen.

- På bildene ser det ut som Caroline får et spark bakfra, som fører til at hun tråkker over. Slik situasjonen er nå, må vi ta et MR-bilde før vi kan avklare alvorlighetsgraden, sa Tutunchian til Nettavisen.

Norge vant 2-1 over Sør-Korea mandag kveld etter to straffescoringer. Den andre straffen ble tildelt i situasjonen der Graham Hansen ble skadet.

Det betyr at Norge er klar for åttedelsfinale i VM. Der møter de norske jentene laget som blir nummer to i gruppe C. Det kan bli Italia, Brasil eller Australia.