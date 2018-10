Caroline Wozniacki lider av kronisk leddgikt

Den danske tennisstjernen Caroline Wozniacki avslører at hun er rammet av en kronisk giktsykdom som hun må ta sprøyter for å holde i sjakk.

Nyheten slapp Wozniacki på pressekonferansen etter torsdagens tap mot Jelina Svitolina i WTA-mesterskapet i Singapore, skriver avisen Ekstra Bladet.

Hun har holdt sykdommen hemmelig siden den ble oppdaget i august.

– Jeg vet ikke presist hva den heter på dansk, men det er en form for gikt, en autoimmun sykdom, og den er kronisk, forteller kvinnetennisens verdenstreer.

Sjokk

Sykdommen Wozniacki er rammet av heter revmatoid artritt, bedre kjent som leddgikt. 28-åringen forteller at hun jobber med å finne rutiner for å takle sykdommen, og at hun må ta sprøyter annenhver uke for å kunne leve mest mulig normalt.

– I starten, før medisinen begynte å virke, hadde jeg det dårlig på banen. Men nå kan jeg fungere noenlunde normalt.

– Det er klart at det var et sjokk for meg å finne ut at jeg var syk. Men jeg visste at noe var galt. Jeg våknet opp med vonde skuldre og knær. Jeg kunne ikke løfte hendene over hodet. Jeg fryktet at det var kyssesyke, forteller hun om tiden da hun var skikkelig dårlig i sommer.

Syk under US Open

Wozniacki spilte blant annet sommerens US Open med sykdommen i kroppen. Der ble hun slått ut i 2. runde av den relativt ukjente ukraineren Lesia Tsurenko.

– Jeg fikk ikke noe annet enn panodil (smertestillende) i US Open. I etterkant kontaktet jeg en av de beste legene på feltet, og så kom jeg i gang med behandling. Det er selvfølgelig ikke ideelt for en profesjonell idrettsutøver, men jeg finner en måte å leve med det på, sier hun ifølge Ekstra Bladet.

– Og muligens kan jeg i det minste bli en rollemodell for andre med sykdommen, legger hun til med et smil.

Wozniacki har hatt sitt beste år i karrieren i 2018. Hun vant Australian Open i januar – hennes første Grand Slam-tittel – og tok også ytterligere to titler på WTA-touren. I tillegg var hun en periode tilbake på 1.-plassen på verdensrankingen.

