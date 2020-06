Carragher: - Korona-pandemien stoppet Werner-overgang for Liverpool

Mye tyder på at den tyske stjerneangriperen signerer for Chelsea innen kort tid.

I flere måneder virket det nesten opplest og vedtatt at Liverpool kom til å sikre seg den tyske stjernespilleren Timo Werner, til tross for at flere andre klubber skal ha snust på ham.

I spansk presse var Barcelona nevnt, mens det også ble hevdet at Ole Gunnar Solskjær hadde møtt med den tyske stjerneangriperen i forkant av korona-pandemien.

Det skal uansett ha vært Liverpool som styrte jakten på RB Leipzigs stjerneangriper, før rapportene plutselig hevdet at et annet Premier League-lag hadde kastet seg inn i kampen.

Korona-stopp

Blant andre overgangsgururen Fabrizio Romano rapporterte at Chelsea hadde sust forbi i køen, og det ble hevdet at laget fra London er enige både med RB Leipzig og Werner om en avtale.

Dermed ser det ut til at den tyske angriperen kommer til å slutte seg til Frank Lampards mannskap før neste sesong.

Ifølge Liverpool-legende Jamie Carragher skal det uansett ha vært én faktor som gjorde at de rødkledde fra Merseyside ikke sikret seg signaturen til Werner:

- Jeg tror oppriktig at korona-pandemien stoppet Timo Werner fra å bli Liverpool-spiller, sier Carragher ifølge The Mirror.

TROR KORONA ØDELA: Sky Sports-ekspert Jamie Carragher. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

- Jeg tror ikke dette kun handlet om penger. Nå skal det ikke spilles OL, Afrikamesterskapet eller Copa América, forklarer Liverpool-legenden.

Det er nemlig slik at flere av Liverpools viktigste angrepsspillere ville ha vært opptatt med de diverse turneringene, dersom ikke korona-pandemien hadde stoppet dem fra å finne sted.

Roberto Firmino ville, etter alle solemerker, ha spilt Copa América for Brasil, mens Sadio Mané og Mohamed Salah ville ha representert Senegal og Egypt i Afrikamesterskapet.

- Dersom Werner hadde signert, så hadde han ikke vært førstevalget fordi man vet hvilke tre som starter på topp, sier Carragher, og henviser tydelig til Salah, Mané og Firmino.

Han er tydelig på at Liverpool fort trenger større forsterkning bak de tre, da det er Divock Origi som gjerne er den første til å erstatte en av stjerneangripere dersom de blir slitne eller skadet.

Stjernekjøp

Ifølge flere rapporter, deriblant fra The Guardian, så har Chelsea blitt enige om å betale utkjøpsklausulen på 53 millioner pund for Werner.

Det mener Carragher fort ville ha blitt for mye for en spiller som ikke hadde startet for Jürgen Klopps mannskap:

- Å bruke rundt 50 millioner pund på en spiller som ikke er førstevalget ditt er en stor avgjørelse. Hadde man hatt OL eller Afrikamesterskapet i løpet av neste sesong, så kunne Klopp ha garantert spilletid til Werner mens Salah og Mané er borte, sier Carragher.

PÅ PLASS: Hakim Ziyech har allerede signert for Chelsea. Foto: Martin Meissner (AP)

Han mener at det fort kunne ha betydd et sted mellom 25 og 30 kamper for den tyske landslagsangriperen, som nå ser ut til å forsvinne til Stamford Bridge så fort vinduet åpner.

Der kommer han, etter alle solemerker, til å slutte seg til Hakim Ziyech, som allerede har signert for Chelsea fra Ajax før den neste sesongen.

For Liverpool sin del har de hatt en tydelig strategi på å signere kun førstevalgene sine, og har gått drastisk til verks i håp om å sikre seg spillere de anser som klare forsterkninger.

Det har betydd at klubben har investert gigantiske summer på spillere som Virgil van Dijk og Alisson, som begge har vært direkte utslagsgivende i at klubben vant Champions League, og nå ser ut til å vinne Premier League.

For Chelsea sin del så ligger de i skrivende stund på fjerdeplass i Premier League, som vil bety spill i Champions League neste sesong, dersom de bevarer den posisjonen ut sesongen.