Carragher mener Harry Kane kan glemme en overgang bort fra Spurs i sommer

Jamie Carragher tviler på at noen klubber er villige til å bla opp store summer for spillere denne sommeren.

Harry Kane uttalte nylig i et Instagram-intervju med Jamie Redknapp at han var åpen for å forlate Tottenham dersom klubbens ambisjoner ikke matchet hans egne.

Uttalelsene har naturligvis ført til spekulasjoner rundt Spurs-stjernens fremtid på Tottenham Hotspur Stadium.

Les også: Liverpool-stjernen overrasker: - Har familie fra Norge

- Fansen liker det kanskje ikke

I en fersk kommentar i The Telegraph, gir imidlertid Liverpool-legenden Jamie Carragher klar beskjed om at en overgang i sommer er nærmest utenkelig.

- Harry Kane har nådd et veiskille i karrieren på det verste tenkelige tidspunktet. Under andre omstendigheter ville uttalelsene om at han vurderer en overgang vært fornuftig, sier Carragher.

TVILER PÅ SALG: - Harry Kane har nådd et veiskille i karrieren på det verste tenkelige tidspunktet, sier Jamie Carragher. Foto: Martin Busk (Nettavisen)

Les også: Neville avslører Fergusons tre faste grep

- Spurs-fansen liker det kanskje ikke, men jeg kan forstå hvorfor Kane lurer på om tittelambisjonene hans må innfris et annet sted. Mauricio Pochettino-æraen er over, og livsløpet til et glimrende, men til slutt mislykket lag er på vei mot slutten.

- Klubbene viker unna når han nærmer seg 30

Carragher mener det er naturlig for spillere å stille spørsmål ved om de ønsker å være med på igjen å bygge et nytt lag fra bunnen av. Problemet er bare at denne sommeren trolig blir annerledes enn de fleste andre.

PÅ VEI BORT? Harry Kane åpnet nylig for å forlate Tottenham. Foto: Rui Vieira (AP)

- Dette er alt annet enn normale tider, med klubber som taper penger og må kutte kostnader, heller enn å investere stort etter koronakrisen. Det betyr at hvis spillere i den høyeste prisklassen vil bort fra klubben sin, er det mindre sjanse for at de får ønsket sitt oppfylt, sier Carragher, som mener ingen klubber vil være i posisjon til å forhandle med Tottenhams styreformann Daniel Levy om en Kane-overgang i sommer.

Les også: Vil flytte Premier League-kamper til Kina

Liverpool-legenden mener dermed Kane havner i en svært vanskelig situasjon.

- Han blir 27 år i juli. Vi har ikke peiling på når det neste overgangsvinduet åpner eller når neste sesong starter. Hvis ikke Kane drar snart, blir situasjonen vanskeligere for ham. Når spillere blir 28, utgjør det en stor forskjell for klubbene. De ser ham som nærmere 30, og videresalgspotensialet er ikke så stort lenger, mener Carragher.

Kane har scoret elleve mål på 20 Premier League-kamper denne sesongen.