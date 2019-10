Carragher mener Liverpool gjorde en stor tabbe i rasismesaken mot Luis Suarez

Jamie Carragher innrømmer at han ikke hadde mot nok til å si ifra da Liverpool-spillerne varmet opp med Suarez-t-skjorter etter rasismebråket.

Det var dagen etter at Luis Suarez hadde fått åtte kampers karantene og og en bot på 40.000 pund for å ha kommet med upassende bemerkninger til Manchester Uniteds Patrice Evra at Liverpool tok grep.

Klubben, som på den tiden ble ledet av Kenny Dalglish, valgte å gi sin støtte til Suarez ved å gi samtlige spillere Suarez-t-skjorter som de brukte på oppvarmingen før kampen mot Wigan.

Jamie Carragher, som i dag jobber som fotballekspert i Sky Sports, hadde selv på seg Suarez-t-skjorte den dagen.

- Enorm tabbe

Da Carragher satt i studio sammen med Patrice Evra i forbindelse med mandagens Premier League-kamp mellom Sheffield United og Arsenal, beklaget han.

- Det er ingen tvil om at vi gjorde en enorm tabbe. Det er opplagt. Jeg skal ikke lyve og påstå at jeg ikke var en del av det, fordi som klubb gjorde vi feil og var alle del av det, innrømmer Carragher.

Han hevder imidlertid at han ikke visste om det før en av trenerne sa "skal dere fremdeles bruke t-skjortene?" i garderoben før kampen.

- Det jeg vil si er at jeg kanskje som individ manglet motet til å si at jeg ikke kom til å bruke den. Fordi så fort troppen har bestemt det, må jeg se på meg selv. Jeg hadde ikke nok mot.

- Som familie og fotballklubb er din første reaksjon å støtte de rundt deg, uansett om de tar feil. Jeg sier ikke at det er rett, men det er den første reaksjonen. Beklager. Vi gjorde helt feil, innrømmer Carragher.

MYE OMTALT: Denne konfrontasjonen mellom Luis Suarez og Patrice Evra førte til åtte kampers utestengelse for Suarez. Foto: Andrew Yates (AFP)

Evra akspeterte beklagelsen

Patrice Evra hadde ingen problemer med å ta imot beklagelsen fra Carragher.

- Jeg skjønner det. Den første reaksjonen til klubben og spillerne er å gi støtte. Hvis jeg hadde gjort en stor tabbe, hadde jeg følt meg sviktet hvis ingen lagkamerater eller klubben støttet meg. Så jeg forstår, samtidig som jeg ikke forstår. Det er 50-50, sier Evra.

Franskmannen husker at han selv kort tid etter hendelsen ikke ønsket at Suarez skulle utestenges, men at han heller måtte gjennom et utdanningsprogram eller lignende.

- Se for dere at jeg hadde slått ham foran mange barn som så kampen på TV. Jeg ville sett ut som en gal mann. Selv om man hadde gitt ham en bot, hadde han ikke brydd seg. Det handler om utdanning. Send ham til Afrika og la ham hjelpe barn der. Vi er alle like. Jeg er bare et menneske, sier Evra.