Carragher mener United gjorde rett i å ikke signere Haaland

Den tidligere Liverpool-spilleren Jamie Carragher mener et kjøp av Erling Braut Haaland ville ført med seg problemer for Manchester United.

Erling Braut Haaland har fått en drømmestart på karrieren i tyske Borussia Dortmund og dunker inn mål på bestilling, akkurat som han gjorde i Red Bull Salzburg.

Nordmannen kunne velge og vrake blant flere store klubber i janaur, og Ole Gunnar Solskjær la ikke skjul på at han var interessert i sin tidligere elev fra tiden i Molde.

Les også: Liverpool-stjerne ute i flere uker

Tidligere Liverpool-spiller Jamie Carragher mener imidlertid at Manchester United gjorde rett i å ikke signere Haaland.

Det begrunner Carragher i en spalte i The Telegraph fredag.

- Skjønner Woodward godt

Ifølge britiske medier skal United-direktør Ed Woodward ha vendt tommelen ned for Haaland fordi agent Mino Raiola krevde for mye, blant annet et høyt antall prosenter ved videresalg.

- Hvem enn som endte opp med å signere Haaland fra Salzburg visste at de ikke bare fikk et fantastisk talent, men de inviterte også sirkuset til byen, i form av agenten hans, Mino Raiola, sier Carragher.

- United, akkurat som alle andre klubber som fulgte den norske tenåringen, måtte vurdere verdien av spilleren opp mot den distraherende innflytelsen fra hans profilerte rådgiver, mener Carragher.

MENER UNITED GJORDE RETT: Jamie Carragher mener United gjorde rett i å ikke signere Erling Braut Haaland. Foto: Martin Busk (Nettavisen)

Raiola, som nylig gikk hardt ut om Solskjær, har allerede Paul Pogba og Jesse Lingard i sin stall. Carragher mener agenten har svært stor innflytelse på sine spillere.

- Uansett hva Ole Gunnar Solskjær sa til Haaland for å overbevise ham om å komme til Old Trafford, er det sannsynlig at rådene fra Raiola betydde mer for spilleren. Noe sier meg at Raiola ikke hadde spilt på lag med United, når man ser på historien.

Les også: Fredagens Premier League-rykter

- Jeg skjønner godt at Woodward sa at det må være en grense, selv om spillerens suksess får det til å se ut som det var en tabbe å ikke presse det gjennom, sier Carragher.

KONTROVERSIELL: Mino Raiola er elsket av sine klienter og hatet av mange klubber. Foto: Valery Hache (AFP)

Haaland hyller Raiola

Spørsmålet er imidlertid om United i det hele tatt var aktuelt for Erling Braut Haaland. Allerede før jul sa Ole Gunnar Solskjær Haaland hadde bestemt seg.

- Han vet hva han har lyst til å gjøre, og han vet hva han skal gjøre, så jeg trenger ikke å komme med noen råd til noen spillere på andre lag, sa Solskjær på en pressekonferanse 15. desember.

I et intervju med Viasat nylig uttalte Haaland at det var han selv som ønsket seg til Dortmund, allerede før det ble lansert som et alternativ.

- Da sesongen var over begynte jeg og far og snakke litt og da nevnte han ikke Dortmund i det hele tatt, så da spurte jeg han «denne klubben her da? Det hadde vært fint». Da sa han «vi får se», så ble det plutselig aktuelt, og da var egentlig «feelingen» der hele veien.

I samme intervju tar Haaland agent Mino Raiola kraftig i forsvar.

- Han er best i verden på det han gjør. Han får mye pepper, og det er sikkert fordi folk ikke liker han fordi han gjør en så godt jobb for de han jobber for. Han har hjulpet mye og er en god mann å ha rundt seg.

Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund møter Werder Bremen lørdag klokken 15.30.