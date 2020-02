Carragher og Neville diskuterte Salahs Liverpool-framtid: - Han er undervurdert blant fansen

De to Sky Sports-ekspertene tok for seg framtiden til én av Liverpools største stjerner og de blir ikke overrasket om Mohamed Salah forlater den røde klubben.

Mohamed Salah kom nok en gang på scoringslisten da Liverpool slet seg til en3-2-seier over West Ham på Anfield mandag kveld. Resultatet betyr at de røde fortsatt har stø kurs mot ligagullet og klubben er nå kun fire serier unna tittelen.

Salah var på plass og satte inn 2-2 et stykke ut i andre omgang. Egypteren kom seg i god posisjon, men avslutningen var i utgangspunktet svak. En svært uheldig Lukasz Fabianski i West Ham-buret lot likevel ballen slippe inn mellom beina.

Dette var Liverpool-angriperens 15. ligamål for sesongen og igjen seiler 27-åringen opp som favoritt til å bli Liverpools toppscorer.

Carragher: - Salah er undervurdert



I forkant av kampen mot West Ham ble egypteren et tema for Sky Sports-ekspertene Jamie Carragher og Gary Neville. Førstnevnte mener Salah er litt undervurdert blant Liverpools egne fans.

- Salah blir sett på som en verdensklassespiller utenfor Liverpool, men blant klubbens fans mener jeg han er litt undervurdert. Vi kommer jo ikke bort fra at han ikke er helt på det nivået han var i den første sesongen med Liverpool, sier han ifølge Daily Mail.

- Men vi kan aldri forvente at han skal score 47 mål hver sesong. Når jeg leser i sosiale medier virker det som om Liverpool har seks spillere i verdensklasse - Alisson, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Sadio Mané, Roberto Firmino og Salah. Spør enhver Liverpool-fan om de ville ha solgt de fem andre, og er svaret er et kontant nei. Men spør du om de ville ha tatt 130 millioner pund for Salah, så sier de: Helt klart.

DISKUTERER SALAH: Sky Sports-ekspertene Jamie Carragher og Gary Neville. Foto: Nick Potts (Pa Photos / NTB scanpix)

Carragher trekker videre fram at han synes Salah til tider kan være litt for egoistisk og at han ofte går for egne sjanser, framfor en pasning til en lagkompis. Han trekker imidlertid også fram at det nesten kun er Lionel Messi som har bedre statistikk når det kommer til mål og assists de siste årene, enn det Salah kan skilte med.

- Alle svarer Salah



Han mener likevel det er en oppfatning blant fansen at Salah kan «ofres».

- Se på de tre angrepsspillerne. Hvem ville du helst la gå av Mané, Salah og Firmino? Alle svarer Salah, sier Carragher videre.

Kollega Gary Neville sier at han sitter med en sterk følelse av at Salah ønsker å spille for en annen klubb i løpet av karrieren og at han kan forsvinne fra Liverpool.

- For 18 måneder siden sa jeg at Salah kom til å dra. Jeg kan forstå hvorfor Liverpool-fansen ikke viser ham den samme kjærligheten som mange andre spillere. De er åpne for å la ham gå, det er en slags sympati der, alle skjønner at han ønsker å dra til Real Madrid eller Barcelona, og at han ville sagt ja til en slik overgang, sier han.

- Det er mulig at han bruker Liverpool som et springbrett for den videre karrieren. Vi må være ærlige og innrømme at Real Madrid og Barcelona er det største for veldig mange spillere, sier Neville.

- Hadde valgt Salah



Carragher sier han føler det er en slags likegyldighet mot Salah fra fansen på Anfield.

- Den første sesongen hans hadde de Salah-sangen, hele tribunen gynget når den ble sunget. De siste to årene har du nesten ikke hørt sangen en gang, sier han.

- Jeg har sagt dette i årevis, om Barcelona kommer inn for en av spillerne våre, så har vi et problem, det er ikke tvil. Men slik som situasjonen er nå, så ser jeg måten fansen oppfører seg og jeg klør meg litt i hodet. Akkurat nå føler jeg det er større sjanse for at Mané og Firmino blir værende i Liverpool, sier Carragher.

Neville avslutter diskusjonen med følgende utspill.

- Jeg elsker både Mané og Firmino, men jeg ville tatt Salah framfor dem hver eneste dag om jeg hadde valget, sier den tidligere Manchester United-mannen.