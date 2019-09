Carragher om Solskjær: - Han blir erstattet som United-manager

Sky Sports-eksperten er sikker på at nordmannen aldri vil lede Manchester United til Premier League-tittelen.

Ole Gunnar Solskjær har kun ledet Manchester United til seks seire etter at han ble utnevnt til permanent manager i Premier League-klubben i mars.

Denne sesongen har åpnet tungt for storklubben. Forrige helg ble det tap borte for West ham og denne uken slet United seg til en straffeseier hjemme mot Rochdale i ligacupen.

Kritikken mot United har vært massiv i lengre tid, men det meste av kritikken har vært rettet mot Glazer-familien som eier klubben og den omstridte direktøren Ed Woodward.

Woodward har vært klubbens leder siden 2013, da han ble forfremmet. Klubben har ikke vunnet ligaen i løpet av denne perioden, og den har tillegg gjort flere dyre feilgrep på overgangsmarkedet.

- Solskjær blir erstattet



Solskjær har stort sett fått jobbe i ro, til tross for svake resultater, men i en Telegraph-spalte fredag stiller Sky Sports-ekspert Jamie Carragher spørsmål ved nordmannens kvaliteter.

SKY SPORTS-EKSPERT: Jamie Carragher. Foto: Mike Egerton (Pa Photos / NTB scanpix)

Liverpool-legenden mener det stadig blir tydeligere at Solskjær ikke er noen langsiktig løsning for storklubben.

- I mine øyne er Solskjær fortsatt en midlertidig manager. Han er der for å rense garderoben for dyre, underpresterende spillere og sette sammen en ny stamme i laget for etterfølgeren sin. Jeg mener Solskjær aldri vil lede United til tittelen i Premier League eller Champions League, for selv om han gjenoppretter stabilitet i klubben, kommer han til å bli erstattet av en etablert elitemanager.

Carragher tror det er en helt naturlig grunn til at Solskjær så langt har fått lite kritikk, til tross for svake resultater.

- La oss være ærlige. Det er en tydelig motvilje blant fansen, tidligere spillere og alle andre som har en forbindelse med United å innrømme at treneren ikke fungerer på det nivået man ønsker i en slik klubb. Solskjær er ikke likt av fansen. Han er elsket. Det er vanskelig for mange av dem å peke finger på samme måte som de gjorde mot David Moyes, Louis van Gaal og José Mourinho.

- De hadde ikke den samme tilknytningen til klubben. Ingen av dem hadde koblinger til Old Trafford før de kom til United. Når resultatene var svake, ble de holdt ansvarlig for det, skriver Carragher.

Slakter Woodward



Eksperten er klar på at det ikke er Solskjær som er det største problemet i Manchester United. Han trekker blant annet fram Woodward, hans mange feilgrep på overgangsmarkedet, forhastede managervalg og jakt på en ny sportsdirektør.

Carragher påpeker at det finnes en rekke sterke navn der ute til en rolle som sportsdirektør, med en filosofi som har gitt suksess både i andre ligaer og i Champions League, men at Woodward ikke ser ut til å vurdere disse fordi direktøren er redd for at de skal utfordre hans egen posisjon i klubben.

I stedet, skriver Carragher, snakker han med tidligere spillere om en slik rolle. Spillere som ikke har noen som helst erfaring, og ingen resultater å vise til.

- Ansvarlige eiere ville ikke tolerert en slik skammelig måte å lede klubben på. Det ville ført dem til en åpenbar konklusjon. Men Glazer-familien bryr seg ikke, for de tjener penger på United uansett hva som skjer på banen, skriver den tidligere Liverpool-helten.

Tror på ny United-æra



Sky Sports-eksperten er likevel klar på at han tror United vil slå tilbake med årene og påpeker at infrastrukturen og økonomien til klubben legger en grunnlag for suksess i årene som kommer.

Carragher minnes selv så tape på straffer for Northampton Town i ligacupen med Liverpool i 2010. Dager senere holdt klubben på å bli satt under administrasjon, før Fenway Sports Group kom på banen og kjøpte Liverpool.

- Hadde du sagt til Liverpool-supportere den gang at klubben i løpet av de neste ni årene skulle spille tre europacupfinaler og vinne Champions League, så ville de trodd du var gal. Det som skjedde i Liverpool, var at de fikk riktige folk inn i ledelsen. Ikke bare sportslig, men også helt på toppen. Eierne hadde en klar visjon og ansatte folk som jobbet for å oppnå den, skriver han.

- Ikke kuren på problemene



Når det gjelder Solskjær, så råder eksperten ham til å gjør mest mulig ut av seg, mens han fortsatt har jobben. Carragher råder Solskjær til å be om flere nye spillere i januar, og utnevne Harry Maguire til ny kaptein i United først som sist.

- Han kan ta disse store avgjørelsene, fordi han er så populær, mener Carragher.

Men til syvende og sist, mener Carragher altså at Solskjær ikke er rett mann.

- Det at han sliter nå er et åpenbart symptom på uheldige motsigelser i hjertet av Manchester United. Men det betyr ikke at Solskjær er kuren på disse problemene.

- Barna mine spør



Solskjær selv stilte til pressekonferanse fredag, i forkant av møtet med Arsenal i Premier League mandag, og der ble nordmannen spurt om presset han er under om dagen.

- Jeg bekymrer meg ikke for hva andre sier eller hva pressen skriver om andre lag, om meg selv eller om United, for vi har fokus på det vi må gjøre, og det er å fortsette å forbedre oss. Å lese avisene endrer ikke synet mitt. Barna mine spør hva det er for noe, noen ganger, men det er en del av pakka i en slik klubb, sa Solskjær.

Fredag skrev både Daily Mail og The Sun at Tottenham-manager Mauricio Pochettino fortsatt er på radaren til United-ledelsen og at det kan komme et forsøk på å ansette ham i managerrollen, skulle han være åpen for å forlate White Hart Lane.

Argentineren har tidvis virket frustrert denne høsten, etter flere svake resultater med Tottenham.

Begge de nevnte avisene hevder at United må ut med solide 32 millioner pund for å kjøpe Pochettino fri fra kontrakten med londonklubben.