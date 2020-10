Carragher skjønner seg ikke på Klopp sitt valg: - Jeg er helt uenig

Jaime Carragher stiller spørmål til Jürgen Klopp sin defensive tilnærming etter at Liverpool ble knust av Aston Villa søndag kveld.

Flere kunne ikke tro sine egne øyne da Liverpool tapte hele 7-2 for Aston Villa søndag kveld. Jaime Carragher sa etter kampen at han nesten bare måtte le av det han så Liverpool-spillerne leverte på banen.

Det er første gang siden 2-7-tapet for Tottenham i april 1963 at Liverpool slipper inn sju mål.

Det var ikke tvil om at Liverpool leverte en av sine dårligste kamper defensivt under Jürgen Klopp, og nå mener Carragher at de defensive problemene er på vei til å bli en trend.

LES OGSÅ: Aston Villa ydmyket Liverpool og vant 7-2

- Uenig

Den tidligere Liverpool-midtstopperen mener at Liverpool tar unødvendig stor risiko defensivt, og at dette ble svært synlig i den sjokkerende kampen mot Aston Villa.

- Man så tidlig at Liverpool ikke startet kampen bra. I de første minuttene var det fare for dem og det var interessant å høre Ollie Watkins si at de hadde jobbet med Liverpools høye forsvarslinje, sier han til Sky Sports.

NÅDELØS: Jamie Carragher er ikke imponert. Foto: Peter Byrne (Pa Photos)

- For meg, selv om Liverpool har en bra statistikk defensivt, liker jeg ikke at de prøver å sette lag i offside. Jeg er helt uenig i det, fortsetter legenden.

Carragher spilte for Liverpool i hele 17 sesonger, og har selv mye erfaring fra fotballbanen. Han mener at Liverpool tar for stor risiko defensivt.

- Dette laget spiller mye høyere oppe på banen. De gir nesten bort en stor sjanse hvor motstanderen kommer alene med keeper i hver kamp, sier Carragher.

LES OGSÅ: Abraham, Chilwell og Sancho tatt på fersken da de brøt koronareglene

- Kunne ikke tro det

Etter at Liverpool hentet Virgil van Dijk i 2018 har den nederlandske midtstopperen spilt fantastisk for Merseyside-klubben, og mange mener han er verdens beste midtstopper. Men Carragher er ikke imponert over det han leverte mot Aston Villa.

FÅR KRITIKK: Jaime Carragher kritiserer van Dijk sin opptreden mot Aston Villa i det sjokkerende 7-2-tapet. Foto: Peter Powell (Reuters)

- Jeg kunne ikke tro at det var Virgil van Dijk som faktisk sa «gutter, kampen er avgjort, det er 5-2, la oss bare ta et skritt tilbake. La oss ikke gjøre dette enda verre». Og så ble det verre, sier Carragher, som mener Liverpool var heldige som ikke slapp inn enda flere mål.

En trend?

Carragher påpeker at det er vanskelig å være kritisk til et Liverpool-lag som har prestert så bra som det har gjort de siste årene, men han advarer nå Klopp om de defensive problemene han mener har oppstått den siste tiden.

- Jeg tror man kan gå tilbake til den første kampen mot Leeds (4-3-seier) - når det kommer til å slippe inn mål. De startet med å slippe inn mål under gjenåpningen av forrige sesong, men da sa vi at det handlet om at de allerede hadde vunnet serien, sier Carragher, som mener første kamp etter landslagspausen mot Everton blir en viktig prøve.

- En stor kamp. Everton leder serien og jeg tror man under den kampen kan se om det er en trend som har vart over de siste 10-15 kampene, sier han.

Som Carragher nevner er Liverpool sin neste Premier League-kamp Merseyside-derbyet mot Everton. Den kampen spilles 17. oktober klokken 13.30.