Carvalhal sparket i Swansea

Carlos Carvalhal har fått sparken i Swansea etter at klubben rykket ned fra Premier League.

Swansea endte på 17.-plass i Premier League, tre poeng fra trygg plass. Carvalhal tok over etter Paul Clement 28. desember.

Den umiddelbare effekten kom da portugiseren førte klubben over streken, men etter ni kamper uten seier mot slutten av sesongen endte det likevel med nedrykk. Fredag bekrefter klubben at Carvalhal forlater klubben.

– Vi er selvfølgelig skuffet over at vi rykket ned fra Premier League, og etter samtaler med Carlos Carvalhal følte vi det var best for alle parter at vi fortsetter i en ny retning, sier Swanseas styreleder Huw Jenkins.

Med i dragsuget forsvinner også Joao Mario, Bruno Lage, Jhony Conceicao og Paulo Sampaio i Swanseas støtteapparat.

– Vi vil takke Carvalhal for hans entusiasme, harde arbeid og forpliktelse til klubben etter at han kom hit i desember. Alle i Swansea ønsker å takke Carvalhal og hans stab for alt de har gjort for klubben, og vi ønsker dem lykke til videre, sier Jenkins.

Carvalhal er den tredje Premier League-manageren som ryker på få dager. Onsdag ble det klart at Sam Allardyce forlater Everton, og at David Moyes ikke får fornyet sin kontrakt med West Ham.

(©NTB)

