CAS halverte Wada-dommen: Russland utestenges fra OL og VM i to år

Russland utestenges fra globale idrettsarrangementer i to år på grunn av manipulering av dopingprøver.

Det avgjorde Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne torsdag. Russlands antidopingbyrå, Rusada, hadde anket dommen på fire års utestengelse fra Verdens antidopingbyrå (Wada) inn til CAS, og der ble den halvert.

Både Rusada, Wada og en rekke idrettsforbund og utøvere deltok i høringen i CAS i starten av november, og siden har et panel innad i voldgiftsretten behandlet saken.

CAS er idrettsjussens siste ankeinstans. Russerne har mulighet til å anke til sveitsisk høyesterett, men det er ytterst sjelden CAS-avgjørelser blir omgjort det.

Nøytralt flagg

Avgjørelsen betyr at Russland som nasjon ikke får delta i større, internasjonale mesterskap som OL, Paralympics og VM de neste to årene. Utøvere vil kunne få tillatelse til å konkurrere under nøytralt flagg, slik tilfellet var under vinterlekene i 2018.

Russland kan derimot spille med det russiske flagget på brystet for eksempel i fotball-EM neste år. Dommen gjelder fra torsdag, og Russland vil dermed tidligst kunne konkurrere som nasjon 17. desember 2022.

I dommen skriver CAS at utøverne ikke vil kunne konkurrere med tøy iført det russiske flagget, og at den russiske nasjonalsangen ikke kan synges eller spilles på noen offisielle arenaer.

Tuklet med dopingprøver

Bakgrunnen for utestengelsen er at Wada mener at data og prøver fra det mye omtalte antidoping-laboratoriet i Moskva ble tuklet med før de ble overlevert til Wada i januar 2019. Det internasjonale antidopingbyrået bestemte seg i desember i fjor for å utestenge Rusada.

Rusada bestemte seg raskt for å anke avgjørelsen til CAS og har hele veien hevdet at de ikke har gjort noe galt.

Det russiske antidopingbyrået var utestengt fra Wada fra 2015 til 2018 på grunn av omfattende brudd på dopingreglene fra 2011 og framover. I 2016 avdekket den såkalte McLaren rapporten at russiske utøvere deltok i et statsstøttet dopingprogram, der blant annet positive dopingprøver ble byttet ut med negative under vinterlekene i Sotsji i 2014.

Da Rusada igjen ble innlemmet i Wada høsten 2018, var en av betingelsene at man skulle overlevere prøver fra Moskva-laboratoriet. Det er mange av disse prøvene Wada mener var tuklet med.

(©NTB)

Reklame Stor oversikt: Disse butikkene har startet julesalget