CAS-høring om Russlands dopinganke utsatt til november

Behandlingen av anken fra Russlands antidopingbyrå i Wada-saken må utsettes i fire måneder, og høringen skal gå for lukkede dører.

Det skriver nyhetsbyrået AFP, som får opplysningene bekreftet av en ikke navngitt ansatt i Idrettens voldgiftsrett (CAS). Retten skulle i utgangspunktet hatt sin høring i saken i juli, men den er utsatt til 2.-5. november.

Verdens antidopingbyrå (Wada) utelukket i desember det russiske antidopingbyrået Rusada fra all idrett fordi det viste seg at databasen fra det skandalebefengte Moskva-laboratoriet var blitt manipulert før den i fjor ble overlevert Wada.

Dersom avgjørelsen blir stående, betyr den at Russland ikke får konkurrere som nasjon i OL og andre store mesterskap de fire neste årene.

Russerne anket Wadas utestengelse inn for CAS, og tidligere i år kom Wada med en formell anmodning om at høringen blir åpen for offentligheten. Ifølge AFP er det derimot bestemt at høringen skal gå for lukkede dører.

Det har vært bare to offentlige CAS-høringer, begge i dopingsaker med profilerte svømmere. Det var nederlandske Michelle Smith de Bruins ankesak mot svømmeforbundet Fina i 1999 og Wadas ankesak mot Fina og den kinesiske svømmeren Sun Yang i fjor.

Årsaken til utsettelsen er ikke opplyst, men det kan tenkes at koronapandemien spiller en rolle. Dessuten haster ikke saken like mye ettersom sommer-OL og en rekke andre internasjonale mesterskap er utsatt fra i år til neste år.

President Thomas Bach i Den internasjonale olympiske komité (IOC) har uttalt at komiteen og alle nasjonale forbund trenger en CAS-avgjørelse i Rusada-saken som ikke gir noe rom for tolkning.

(©NTB)