CAS-høringen om Manchester City-anken avsluttet, avgjørelse i første halvdel av juli

Idrettens voldgiftsrett avsluttet onsdag høringen i Manchester Citys anke mot utelukkelsen fra europacupene. Avgjørelsen kommer i første halvdel av juli.

Det melder CAS i en pressemelding. Manchester City ble i februar straffet av Uefa for brudd på reglene om økonomisk fair play og utestengt fra europacupene i to år. Klubben fikk også en bot på 30 millioner euro.

Om straffen bekreftes, betyr det at klubben ikke får delta i Champions League neste sesong eller sesongen deretter. Deltakelsen i årets turnering påvirkes ikke. City vant i februar 2-1 borte i første åttedelsfinale mot Real Madrid. Turneringen gjenopptas trolig i august etter viruspausen.

CAS-høringen varte i tre dager og ble avsluttet onsdag ettermiddag. Den ble gjennomført via videokonferanse med deltakere i Lausanne og London og ekspertvitner i flere ulike land. Ifølge pressemeldingen uttrykte begge parter tilfredshet med høringen.

Framskutt

Både Uefa og Manchester City ønsket at det som ble lagt fram under høringen ikke skal være offentlig.

De tre dommerne som skal behandle saken er Rui Botica Santos (Portugal), Ulrich Haas (Tyskland) og Andrew McDougall (Frankrike). I pressemeldingen varsles en avgjørelse i første halvdel av juli.

Det er tidligere enn opprinnelig varslet. Ved starten av høringen ble det antydet en avgjørelse innen utgangen av juli. Nå tyder alt på at avgjørelsen kommer før Premier League-sesongen er avsluttet, slik at rette lag kan meldes på til europacupspill.

Lekkasje

Bakgrunnen for straffen er at Manchester City skal ha overrapportert sponsorinntekter for å skjule regelstridige tilskudd fra klubbens pengesterke eiere. Manglende samarbeidsvilje under etterforskningen bidro også til den strenge straffen.

Etterforskning ble innledet i 2018 på bakgrunn av lekkede dokumenter i datalekkasjen som er kjent under navnet Football Leaks.

