CAS: Manchester Citys manglende samarbeidsvilje bidro til mildere straff

Manchester Citys manglende samarbeidsvilje i UEFA-etterforskningen av brudd på reglene for økonomisk fair play (FFP) bidro til at straffen ble satt ned.

Det kommer fram i den 93 sider lange begrunnelsen som tirsdag ble offentliggjort av Idrettens voldgiftsrett (CAS).

UEFA trakk fram den manglende samarbeidsviljen som en skjerpende faktor da klubben i februar ble utestengt fra europacupene i to år og ilagt en bot på 30 millioner euro.

CAS opphevet i en kjennelse for to uker siden utelukkelsen fra europacupene, noe som betyr at Manchester City får spille mesterliga neste sesong. Samtidig ble boten redusert til 10 millioner euro.

I begrunnelsen går det fram at Manchester City i ankehøringen presenterte bevismateriale til klubbens fordel som ikke var blitt lagt fram under Uefas behandling av saken, og at dette bidrar til at straffen ble nedsatt. Samtidig refses klubben for måten den forholdt seg.

– Flertallet av dommerne finner at Manchester Citys manglende samarbeidsvilje er et alvorlig brudd på reglene, og at klubben må klandres for ikke å ha samarbeidet med kontrollorganet, heter det.

