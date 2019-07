CAS-medlem råder Messi: – Si unnskyld

Lionel Messi risikerer sanksjoner for sine korrupsjonsanklager i Copa America. Nå blir han oppfordret av en dommer i Idrettens voldgiftsrett til å si unnskyld.

Da Argentina røk ut mot erkerival Brasil i Copa America-semifinalen, gikk Messi hardt ut mot dommerteamet og turneringsledelsen ved å anklage dem for korrupsjon. Det hjalp neppe på stemningen at fotballstjernen ble feilaktig utvist i bronsekampen.

– Det var manglende respekt for oss i Copa America. Vi kunne gjort det bedre, men de lot oss ikke komme til finalen. Korrupsjon og dommerne lar ikke fans nyte fotball. Det ødelegger fotball, har Messi uttalt.

Argentina vant bronsekamp, men i protest nektet Messi å delta på medaljeseremonien siden han ikke ville «være en del av denne korrupsjoner», ifølge ham selv.

– Si unnskyld

I kjølvannet av uttalelsene blir Messi bedt av en argentinsk dommer i Idrettens voldgiftsrett (CAS) om å beklage uttalelsene.

– Jeg råder Messi til å beklage seg siden de kommer til å sanksjonere ham. Han burde si unnskyld så de ikke straffer ham, sier Gustavo Abreu til radiokanalen Club Octubre.

CAS-medlemmet råder samtidig Argentinas fotballforbund til å kontakte Messi for å få ham til å beklage.

Kritisert

Sør-Amerikas fotballforbund (CONMEBOL) har ikke besluttet om Barcelona-spilleren skal straffes for sine anklager, men har tidligere kritisert uttalelsene.

– Det er uakseptabelt at ubegrunnede beskyldninger er framsatt. De trekker turneringens integritet i tvil og er helt uten sannhetsgehalt, skrev forbundet i en uttalelse.

– I fotball er det slik at noen ganger vinner man, noen ganger taper man. En grunnleggende søyle i fair play er å godta utfallet lojalt og med respekt. Det gjelder også dommeravgjørelser ettersom dommerne er mennesker og ikke alltid perfekte.

Den spanske sportsavisen As har tidligere skrevet at 32-åringen kan bli nektet landslagsspill i to år.

(©NTB)