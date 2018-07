Casper Ruud dropper årets norgesmesterskap

For andre året på rad velger Casper Ruud å stå over NM i tennis.

NM arrangeres i Frognerparken i august, men må for andre året på rad klare seg uten Norges desidert største tennisstjerne.

Casper Ruud velger i stedet å prioritere oppkjøring til US Open, som begynner 21. august.

Ruuds manager, Venke Aure, forteller at det var en enkel avgjørelse for Ruud å droppe NM.

- Det er fordi han skal spille US Open. Det er ikke så mye mer komplisert enn det. Han prioriterer selvfølgelig US Open og drar over 15. august, og det begynner 21. august, sier Aure til Nettavisen.

Dermed må NM-arrangørene klare seg uten Ruud, som har hatt meget imponerende resultater denne sesongen.

For en uke siden slo han tidligere verdenstreer David Ferrer under en turnering i Båstad.

Tidligere i år har han også yppet seg mot Richard Gasquet, og tidligere denne uken yppet han seg mot argentinske Diego Schwartzman, som er den høyest rangerte spilleren Ruud har spilt mot.

Aure forteller til Nettavisen at deltakelse i US Open er viktig for Ruud.

- Spille NM er for ham gøy, det er NM og hjemme i Norge, men dette er jobben hans og han er en profesjonell tennisspiller. Grand Slam er ranking og poengene.

Ruud har tidligere vunnet tre NM-gull i tennis.

Nettavisen sender NM i tennis som arrangeres i tidsrommet 2.-17. august.

Mest sett siste uken