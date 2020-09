Casper Ruud før Roland-Garros: – Håper å være klar for alt

Casper Ruud slet med en vond arm da han røk ut i semifinalen i ATP 500-turneringen i Hamburg lørdag, men har tro på at han skal komme uthvilt til Roland-Garros.

– Jeg får prøve å hvile og bygge overskudd før første kamp. Jeg satser på at det blir en god oppladning, sa Ruud til NTB etter lørdagens kamp i Hamburg.

Årets tredje Grand Slam-turnering starter i Paris søndag. Det er ennå ikke bestemt når Casper Ruud møter Yuichi Sugita i 1. runde, men det blir tidligst mandag. Japaneren er nummer 93 på ATPs verdensranking. Der ligger Ruud offisielt på 30.-plassen, men mandag får han et opprykk til 25.-plass.

Går han videre til 2. runde, står amerikaneren Tommy Paul eller australieren James Duckworth på andre side av nettet. Dersom Ruud skulle komme til tredje runde, møter han sannsynligvis Dominic Thiem. Østerrikeren, som er rangert som nummer tre i verden, vant nylig US Open.

– Jeg har ikke fått tenkt så mye på det. Det har vært fullt fokus her i Hamburg. Men jeg får tenke mer på Paris nå. Jeg prøver å nullstille meg og håper å være klar for alt, sier nordmannen.

Vond arm

Ruud tapte lørdag i semifinalen mot Andrej Rublev i Hamburg. Etter kampen forklarte han tapet med en vond arm og en ellers sliten kropp etter mange kamper.

– Planen er å komme seg til Paris så fort som mulig. Jeg skal prøve å få hvilt armen godt og få noen timer og dager hvile før første runde i Paris, sa han.

– Jeg greide ikke å finne fram hastigheten på servene, og det gjorde det vanskelig å styre spillet, sa han om lørdagens kamp.

Også far Christian Ruud mener den vonde armen hemmet servene, men han er ikke bekymret for sønnen før storturneringen i den franske hovedstaden.

– Han er litt sliten i skulderen etter mange kamper de siste to ukene. Vi tror og håper at det ikke skal by på problemer i Roland-Garros, sa han til Eurosport lørdag.

Kaldere

Årets utgave av den franske Grand Slam-turneringen er utsatt etter at koronapandemien ikke gjorde det mulig å gjennomføre turneringen i månedsskiftet mai/juni som normalt.

Det gjør at turneringen blir litt annerledes enn tidligere.

– Fordelen min er at det blir ganske like forhold som her. Det blir litt kjøligere enn vanlig, men jeg har spilt noen gode kamper i den type vær, mener Casper Ruud.

I fjorårets Roland-Garros-utgave tapte nordmannen i tredje runde mot Roger Federer. Sveitseren vant med settsifrene 6-3, 6-1, 7-6 (10-8).

Ruud spilte seg nylig fram til semifinalen i ATP Masters 1000-turneringen i Roma. Det tapte han til mot verdensener Novak Djokovic.

(©NTB)