Casper Ruud greit videre i ATP-turnering i California

Casper Ruud beseiret amerikanske Kevin King i første runde av ATP Challenger-turneringen i tennis i California i tirsdag.

Med sifrene 6-3, 6-4 er den norske 19-åringen videre etter en kamp som gikk litt fram og tilbake, men der Ruud stort sett syntes å ha god kontroll.

27 år gamle King er ranket som nummer 295 i verden for øyeblikket, mens Ruud er på 137. plass.

Ruud åpnet sterkt med å bryte Kings serve allerede i første game, og skaffet seg trolig et psykisk overtak med bruddet, selv om det ikke var noen lett vei til å innkassere det første settet 6-3, der tre av Ruuds fire servegames gikk til deuce før han tok poengene.

I andre sett så King ut til å slå tilbake. Han tok ledelsen i settet da han ranet til seg Ruuds første servegame og så ut til å enkelt skulle ta sitt eget rett etterpå. På 40-15 i andre game og gameball til King, lå King an til å gå opp i ledelse 2-0, men da viste Ruud hva som bor i ham. Først tok han gamet og deretter sitt eget servegame.

Han var deretter temmelig nære å stjele til seg Kings tre neste games, i tillegg til at han relativt problemfritt tok sine egne tre. På stillingen 5-4 virket Ruud svært motivert for å gi det som måtte til for å bryte serven til King og innkassere seieren. Amerikaneren klarte ikke å ta mer enn ett poeng i sitt siste servegame. Ruud tok settet 6-4.

Ruud har slitt mye med skader det siste året, noe som er årsak til fall på rankingen. Hans beste plassering på verdensrankingen i 2018 er 120.-plass fra februar. I fjor sommer var han rangert så høyt som 108.-plass.

(©NTB)

