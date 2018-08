Casper Ruud kan tjene nesten en halv million på seier fredag kveld

Casper Ruud kan håve inn pene summer dersom han vinner fredagens kvalikfinale i US Open.

Casper Ruud har tatt seg greit videre i de to første kvalifiseringsrundene i US Open.

Fredag kveld møter han Daniel Galan fra Colombia. Galan er 22 år og er ranket som nummer 186 i verden, mens Ruud er ranket som nummer 143 før fredagens kamp.

Dersom Ruud fortsetter sitt imponerende spill og vinner fredagens kamp, er han klar for 1. runde i Grand Slam-turneringen i New York.

Fine pengepremier

Det betyr også at han kan innkassere en meget fin pengepremie, bare ved å ta seg til den første runden.

TENNISEKSPERT: Sverre Krogh Sundbø kommenterer tennis for Eurosport.

54.000 dollar, eller rundt 454.000 kroner, triller inn på Ruuds konto bare ved å ta seg til den første runden.

Skulle han avansere til andre runde, kan han nærmest doble den premien, mens han ved å ta seg til en eventuell tredje runde kan innkassere i overkant av 1,3 millioner kroner. Det er likevel småpenger i forhold til hva vinneren kan innkassere på turneringsseier. Vinneren mottar over 30 millioner kroner.

Eurosports tennisekspert og kommentator Sverre Krogh Sundbø, er klar på at det er viktig for Ruud å ta seg til første runde i US Open.

- Det er alltid viktig. Det er mange poeng, og mye av Ruuds ranking nå er en del av disse andrerundene han har hatt i Grand Slams. Og så er det fint å få en økonomisk kompensasjon. Grand Slam betaler godt selv med exit i tidlige runder. Med en dyr treningshverdag hjelper nok det med å få maskineriet til å gå rundt, sier Krogh Sundbø.

Før han er klar for første runde, må han altså slå ut colombianske Galan.

Har slitt mot servekanoner

De to møttes tidligere i år, under French Open. Den gangen stakk Ruud av med seieren, men det betyr ikke at Ruud har noe vanvittig godt utgangspunkt, mener Krogh Sundbø.

Nettopp høyden til motstander Galan, som er 191 centimeter høy, mener eksperten kan skape problemer for Ruud.

- Spillere over 190, leverer ofte annerledes på grus enn hard court, så er jeg engstelig.

- Galan har slått ut to gode spillere på vei hit. Jeg blir alltid engstelig når jeg ser spillere over 1.90, for på dette punktet i karrieren har ikke Ruud gjort det best mot servekanonene. Der også har han tatt store steg den siste tiden, forteller tenniseksperten.

Galan har slått ut Hugo Dellien og Daniel Brands i de to første kvalifiseringskampene, to spillere Krogh Sundbø så på som favoritter til å ta seg videre til hovedturneringen i US Open.

Likevel mener han det er en liten fordel Ruud før fredagens viktige kvalifiseringskamp.

- Ja, han har litt følelse om hvordan han spiller. Men Galan har også en sterk tanke rundt hvordan Casper spiller. Galan har nok lært av den forrige runden og hva han gjorde galt.

Krogh Sundbø er imponert over det spillet Ruud tidvis har vist i de to førte kvalifiseringskampene.

- Første kampen var eminent, og andre kamp drar han i land en tøff kamp. De tøffe kampene har bikket feil vei den siste tiden, så det er godt å se han vinner de også, smiler Krogh Sundbø.

