Casper Ruud med råsterk seier i French Open - nå venter Roger Federer

Nordmannen feide Matteo Berrettini av banen.

Det norske tennisesset Casper Ruud sto for en meget sterk prestasjon onsdag ettermiddag da han vant mot italienske Matteo Berrettini i French Open.

- Mitt største øyeblikk i karrieren, sier Ruud til Eurosport etter kampen.

- Det var veldig gøy. Jeg spilte en feilfri kamp. Jeg kom litt dårlig ut i starten på tredje sett, men klarte å hente meg inn, sier Ruud videre etter seieren.

Råsterk seier



Italieneren er rangert som nummer 31 i verden, men fikk store problemer med å håndtere den norske 20-åringen. Ruud vant det første settet med 6-4.

Det andre settet ble også jevnt. Ruud ledet 5-4, men Berrettini nektet å gi seg og kom tilbake til 5-5 etter blant annet et par gode server i et langt game. I servegamene var imidlertid Ruud flere hakk sterkere og dro også i land det andre settet med 7-5.

Under Roland Garros i fjor ble det stopp i andre runde for Ruud, men 20-åringen var i forkant klar på at han ønsket å gjøre det bedre i år, enn det han gjorde i 2018.

Italieneren åpnet det tredje settet med å ta de to første gamene, og så ut til å slå tilbake, men så fikk Ruud et grep om kampen igjen. Nordmannen vant de tre neste gamene og var dermed i førersetet om både settet og kampen.

Herfra og inn så Ruud seg aldri tilbake og vant dermed med 3-0 i sett (6-3 i siste sett).

- Han spiller altså så sykt bra og var så iskald, sier Ruuds videoanalytiker Øivind Sørvold til Eurosport.

- Ville vært utrolig



Seieren betyr at Ruud i neste runde møter den sveitsiske legenden Roger Federer. Han spilte mot tyske Oscar Otte onsdag og vant med 3-0 i sett.

Ruud var klar på at han har drømt om å få møte veteranen.

- Det er mye å glede seg over. Jeg får håpe Federer vinner, så får vi den kampen jeg har hatt litt i tankene. Det ville vært helt utrolig, sier 20-åringen.

Kort tid etter at Ruud ble intervjuet av Eurosport, gikk altså drømmen i oppfyllelse.

- Det er dette jeg trener og jobber hardt for hver dag. Jeg skal ikke gå rundt å være redd eller ha for mye respekt. Jeg skal selvsagt vise ham respekt, men jeg skal gjøre alt jeg kan for å spille en god kamp og vinne. Jeg må få si det, sier Ruud om Federer.

MØTER RUUD: Tennislegenden Roger Federer. Foto: Kenzo Tribouillard (AFP / NTB scanpix)

20-åringen legger ikke skjul på at Federer er et idol for ham.

- Dette er den største utfordringen i karrieren min, Federer er en jeg har sett opp til i alle år. Det er helt fantastisk, sier nordmannen videre.

Legende



Federer, med sine 20 Grand Slam-titler i karrieren, regnes som én av tennisens aller største gjennom tidende. Akkurat i Paris har han imidlertid ikke lyktes så godt.

Sveitseren har kun vunnet turneringen én gang, i 2009. I tillegg har han også vært i finalen ytterligere fire ganger (2006, 2007, 2008, 2011), men tapt alle gangene.

De siste tre årene har han ikke deltatt i Roland Garros-turneringen, men i år er han altså tilbake og nå venter altså en norsk 20-åring i tredje runde.

Kort møte med Federer

Ruud fikk faktisk et kort møte med tennisstjernen Federer et par timer før 2.-rundekampen mot Matteo Berrettini onsdag ettermiddag.

Ruud var ferdig med en kort treningsøkt i Paris da Federer kom inn på banen for å gjøre sine siste forberedelser. Det endte i et kort møte mellom de to.

Fredag denne uken blir det forhåpentligvis et lengre møte.