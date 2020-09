Casper Ruud møtte sin overmann i US Open

- Han har en stor fremtid, sier Matteo Berrettini om Casper Ruud etter å ha slått nordmannen ut av US Open.

Matteo Berrettini ble som ventet et nummer for stor for Casper Ruud på hardcourten i New York.

Berrettini vant tre strake sett 6-4, 6-4, 6-2 og går dermed videre til fjerde runde på bekostning av nordmannen.

Ruud har tidligere slått Berrettini, men det var på grusen i French Open. På den raske hardcourten i New York viste italieneren at det er han som bestemmer.

21-åringen fra Snarøya hadde totalt fem breakballer i løpet av kampen, men klarte ikke å utnytte noen av dem, og Berrettini går dermed fortsatt ubrutt gjennom turneringen.

Berrettini: - Han har en stor fremtid

Berrettini var full av lovord om Ruud etter at kampen var over.

- Denne fyren er farlig. Han spiller veldig bra, og jeg kjenner ham fra i fjor. Jeg visste at jeg måtte stå nær grunnlinja, fordi når han får tid på forehanden, er han veldig farlig. Det var det jeg prøvde på, og det fungerte ganske bra, sa Berrettini i et intervju med arrangøren som ble sendt på Eurosport.

- Forrige gang var han bedre enn meg, nå var jeg bedre enn ham. Jeg er sikker på at vi kommer til å spille mange kamper mot hverandre i fremtiden. Han er ung som meg og har en stor fremtid, sa Berrettini videre.

24-åringen fra Roma serverte det som var ventet på forhånd - knallharde server og en giftig forehand å svare med da Ruud lyktes med å returnere.

KRAFTPAKKE: Matteo Berrettini leverte varene mot Casper Ruud i New York lørdag. Foto: Al Bello (AFP)

Berrettini kommandoen fra start

Berrettini lyktes med å bryte Ruuds serve i tredje game, noe som var nok til å sikre det første settet med 6-4.

Også i det andre settet klarte Berrettini å bryte Ruud én gang, mens Ruud aldri lyktes med å gjengjelde tjenesten. Italieneren vant dermed også det settet 6-4.

I starten av tredje sett fikk Ruud to break-baller, men Berrettini hentet seg raskt inn igjen og hindret å bli brutt for første gang i kampen.

French Open neste

I stedet var det Berrettini som brøt Ruud i det påfølgende gamet. Det gjorde han også i det femte gamet, og dermed gikk det fra ekstremt vanskelig til umulig for Ruud, som måtte se seg slått 6-2 i tredje sett.

Allerede 21. september er det duket for French Open - da får Casper Ruud nok en gang muligheten til å kjempe på den største scenen, og den gangen på sitt favorittdekke, grus.

Kampfakta

Matteo Berretini – Casper Ruud 3-0 (6-4, 6-4, 6-2).

Serveess: 13-2

Førsteserveprosent: 61-63

Breakballer vunnet: 4 av 10 - 0 av 5.

Vinnere: 40-12

Upressede feil: 40-29

Totalt antall poeng vunnet: 96-77

Spilltid: 2 timer og 2 minutter.