Casper Ruud på hodet ut av US Open i tredje runde

Casper Ruud (21) tangerte sin beste Grand Slam-prestasjon i US Open, men i tredje runde ble det bom stopp og tap i tre strake sett mot Matteo Berrettini.

Årets US Open ble sett på som en mulighet til å få det virkelige gjennombruddet i verdenseliten for den norske tennisstjernen. Men til tross for flere koronaforfall ble det bare en kopi av prestasjonen hans i French Open i fjor.

Den gang var det legenden Roger Federer som ble for sterk for Ruud, i år måtte han gi tapt for sjetteseedede Berrettini. Ruud var seedet som nummer 30 i US Open.

Lørdagens kamp viste at det er en klasseforskjell mellom de to på hardcourt. Ruud hang godt da ballen var i åpent spill, men ble en smågutt stilt opp mot Berrettinis 13 serveess og 40 vinnere. Til slutt vant Berrettini 6-4, 6-4 6-2. Ruud klarte ikke å ta ett eneste poeng i Berrettinis servegame tross fem breakballer.

– Jeg synes alt gikk veldig bra, jeg startet sterkt og servet bra og vant mange poeng. Denne fyren er farlig, han kan spille veldig bra. Jeg visste at jeg måtte være tett på grunnlinjen, for han er farlig med forehanden, sa Berrettini om sin norske motstander.

Berrettini og Ruud har møttes en gang tidligere. Da endte det med Ruud-seier i Grand Slam-turneringen French Open i fjor. Det var imidlertid på grus, og siden da har Berrettini spilt seg opp i verdenseliten. På hardcourten i New York var italieneren et lite knepp for god for nordmannen.

Sterke servere

De to servesterke kamphanene fulgte hverandre riktig nok tett, men i de viktige poengene der det var mulighet for å bryte motstanderens serve, grep Berrettini dem, mens Ruud ikke maktet det.

I det første settet kom Ruud tidlig skjevt ut og tapte et servegame. Det var alt italieneren trengte for å sikre seg 6-4-seier i første sett. I egen serve var nemlig Berrettini suveren. Italieneren vartet opp med åtte serveess i førstesettet, mot Ruuds to.

I grunnlinjespillet var imidlertid Ruud fullt på høyde med motstanderen. Det ble dermed det jevnt åpningssett, der Berrettini vant 30 poeng mot Ruuds 28.

Berrettini prøvde i hele kampen å presse Ruud på nordmannens backhand.

Brøt og vant andresettet

Ruud gikk offensivt ut og tok et blankt servepoeng i det første gamet i andre sett. Ruud gjorde alt han kunne for å bryte italienerens serve og presset ham hardt i andresettet. Men hver gang Ruud nærmet seg, vartet Berrettini opp med et serveess eller en vinner som berget ham.

I andresettets niende game var det derimot Berettini som fikk breakball. Den utnyttet italieneren til det fulle, og brøt til 5-4-ledelse med en sikker vinner. Dermed tok han andresettet 6-4.

I tredjesettet åpnet Ruud igjen med å holde serven, og i det andre poenget fikk han to breakballer uten at han klarte å utnytte noen av dem. I poenget etter var det i stedet Berrettini som igjen var kald da det gjaldt som mest og brøt Ruuds serve til 2-1.

Da italieneren også brøt til 4-1 var kampen så godt som avgjort. Han vant det tredje settet 6-2.

Kommer til å klatre

Casper Ruud var ranket som nummer 37 i verden før turneringen i New York, og vil klatre på verdensrankingen etter prestasjonen i Grand Slam-turneringen.

Han får også med seg en pen pengesum hjem etter å ha kommet til tredjerunden. For det belønnes han med 163.000 dollar. Det tilsvarer nesten 1,5 millioner kroner.

Ruud er sønn av den tidligere tennisstjernen Christian Ruud, som i sin beste prestasjon kom seg til andrerunden i US Open. Han fulgte lørdagens kamp fra tribunen.