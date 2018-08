Casper Ruud spiller inn millioner - men går fortsatt i minus

Gode resultater av Casper Ruud på tennisbanen har blitt lagt merke til både nasjonalt og internasjonalt.

Casper Ruud har så langt hatt en meget sterk sesong på tennisbanen.

For en snart to uker siden slo han tidligere verdenstreer David Ferrer, yppet seg mot Richard Gasquet og Diego Schwartzman.

Tidligere i sesongen har han også tatt seg til 2. runde i Grand Slam-turneringene Australian Open og French Open, noe som har sørget for at flere enn nordmenn har fått øynene opp for 19-åringen.

- Det er stor etterspørsel og mange som vil ha en bit av ham, forteller trener og far, Christian Ruud, til Nettavisen.

Millioninntekt

De sterke resultatene denne sesongen har også sørget for en solid økning i pengepremier.

Bare i de to Grand Slam-turneringene spilte Ruud inn cirka 1,3 millioner kroner. For et par år siden ble det gjort endringer rundt utbetalingene i Grand Slam-turneringene, noe som ga spillere som røk ut tidlig i turneringene en større del av den totale premiepotten.

TRENER OG FAR: Christian Ruud.

Solide resultater i øvrige turneringer denne sesongen, har sørget for at Ruud har spilt inn oppunder 2,2 millioner kroner så langt i år.

Det betyr at unggutten totalt har spilt inn i overkant av 4,3 millioner kroner totalt i løpet av karrieren.

Ifølge Ruuds manager, Venke Aure, går de fremdeles litt i minus i løpet av en sesong.

- Foreløpig så har vi aldri gått i pluss. Det har vi ikke klart, men vi begynner å nærme oss, sier Aure til Nettavisen.

Skal fornye sponsoravtaler

Hun er i gang med arbeidet med å fornye sponsorkontrakter for tiden framover. Flere av sponsoravtalene Ruud har i dag, utløper etter sesongen.

På spørsmål om Aure tror hun kan få landet sponsoravtaler som gjør det mulig for Ruud å gå i pluss, svarer hun:

- Det er det vi håper på. Det er jeg jobber ganske hardt for å få til. Det er det som er drømmen, sier Aure, og fortsetter:

- Nå er vi i den situasjonen at sponsorene til Casper har fulgt oss i flere år, så der er det en veldig tett og veldig god dialog mellom sponsorene og meg, og da også Casper.

Aure forteller at hun har måtte avvise enkelte som har tatt kontakt i håp om å være sponsor for 19-åringen.

- Jeg sier til nei hvis det er en konkurransekonflikt med eksiterende sponsorer, og det skjer jo. Det dukker opp henvendelser fra bransjer som er konkurrent de til de Casper allerede har.

Interessen har økt

Det er slett ikke utenkelig at de solide resultatene til 19-åringene denne sesongen har økt markedsverdien hans.

Skal man lese ut fra den økte oppmerksomheten Ruud får internasjonalt, sitter Aure på gode forhandlingskort.

MANAGER: Venke Aure håndterer det meste utenomsportslige for Casper Ruud.

- Interessen rundt Casper har etter hvert blitt ganske stor de siste årene, og hver gang han gjør noe ekstraordinært så koker det mer på min telefon og på far. Da kommer alle mediene på og vil ha intervjuer før og etter kamper, de vanlige tingene. Det økes jo, parallelt med hans resultater, forklarer Aure.

Christian Ruud følger sønnen i de fleste turneringene i løpet av sesongen.

Han har selv fått flere henvendelser i takt med bedre resultater, og han har også sett at flere har fått øynene opp for sønnen og eleven.

- Han blir lagt merke til, både internasjonalt og i Norge. Det er bare sånn han har blitt vant til de siste par årene, siden han slo gjennom som junior. Det er internasjonal interesse rundt ham, forteller Christian Ruud.

Har taklet overgangen fint

Casper Ruud har vært en del av Next Gen, som er de unge spillerne i verden som har gjort gode resultater. Som følge av de gode resultatene Ruud har hatt, har han fått wildcard til flere av de største turneringene.

Som følge av at Ruud er en del av Next Gen-gjengen, gir det økt oppmerksomhet, forteller Christian Ruud.

- I ATP-sirkuset, så er han en av de det blir skrevet om. I den gruppen som man tror kan ta over for Federer og co når de gir seg, forteller han.

Han synes sønnen har taklet overgangen til å bli en profilert tennisspiller på en god måte.

- Jeg synes han takler det bra. Han er ung og nesten aldri hjemme. Det er mange turneringer som skal spilles, og han har vel en drøm om å bli best i verden. Så jeg skjønner at dette er et delmål på veien. Det gjelder å ha det gøy på veien, det er en lang reise. Det gjelder å trene riktig, gjøre de riktige tingene, hele tiden ta små ting framover. Så får vi se hvor det bære, forteller Christian Ruud.

