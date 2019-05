Casper Ruud tapte mot Roger Federer i French Open

Casper Ruud møtte Roger Federer i 3.runde av French Open. Nordmannen hang brukbart med, men måtte til slutt se seg slått i tre strake sett.

Casper Ruud stod ovenfor en formidabel utfordring i French Open fredag. På motsatt side av nettet i Paris ventet den sveitsiske tennis-legenden Roger Federer i 3.runde, i det som på forhånd ble karakterisert som «tidenes norske tenniskamp».

Kampen på Suzanne Lenglen-banen i den franske hovedstaden endte til slutt med 6-3, 6-1 og 7-6

Ruud var offensiv fra start, holdt sine første tre servegame og ledet 3-2 i første sett, før Federer brøt nordmannen i det fjerde servegamet. Federer tok det første settet 6-3.

Møtte overmakten

Det andre settet ble tyngre for nordmannen. 37-år gamle Federer viste klasse og satt opp tempoet i spillet sitt. Sveitseren ledet 3-0 allerede etter ni minutter spill av det andre settet. Deretter og ut gikk det kun en vei og Federer tok det andre settet 6-1.

- Han får seg en lekse av de sjeldne her i det andre settet Ruud, sa kommentator Christer Francke direkte på TV Norge underveis.

Det andre settet ble på mange måter et bevis på forskjellen mellom nummer tre og 63 på verdensrankingen.

- Han (Federer) er i det umulige hjørnet. Jeg synes han spiller veldig bra på grusen her nå. Det må bli mer lengde i spillet for hastighet biter ikke på Federer. Det går for fort og han må roe ned og spille litt høyere. Planen er klar, men det er vanskelig å få det til for Federer spiller veldig bra, sa Ruuds tennisanalytiker Øyvind Sørvald i et intervju mellom andre og tredje sett.

KONSENTRERT: Casper Ruud var nære på å vinne ett sett mot Roger Federer, men sveitseren ble til slutt for sterk. Foto: Pavel Golovkin (AP)

Tredje sett

I det tredje settet viste Ruud fine takter og nordmannen gikk kjapt opp i 2-0 etter at han brøyt Federer sin serve.

Ruud hadde også gode sjanser til å gå opp til 3-0, men Federer maktet å bryte serven til 2-1 og utliknet deretter til 2-2.

- Casper har greid å få det mer inn i sin rytme, sa kommentator-Francke etter at Ruud hadde holdt serve og gått opp til 3-2 i det tredje settet.

Ruud spilte med mer ro og trygghet i det tredje settet og fikk vist mer av hva som bor i han. Han vartet opp med noen virkelig fine slag fra grunnlinjen, i tillegg til flere gode slag fremme ved nettet.

Han plukket flere game og gikk opp til 5-4 og Federer var avhengig av å holde serven for å ikke tape det tredje settet.

- Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle si dette, men Roger Federer må holde serven for å ikke tape settet mot Casper Ruud, sa Francke og kommentatorkollega Eirik Fure nærmest i kor.

Når det gjaldt som mest da vartet Federer opp med god serving og holdt egen serve og settet forble jevnt helt ut.

Tiebreak

Det tredje settet måtte til slutt avgjøres gjennom et tiebreak. Ruud spilte modig og offensivt, men Federer viste rutine og klasse ved de avgjørende poengene.

- Vi får bare nyte dette mens vi kan. Casper Ruud mot Roger Federer, sa Fure fra kommentatorplass idet kampen gikk mot slutten og Federer festet et grep om tiebreaket.

Den sveitsiske tennislegenden tok til slutt tiebreaket 10-8 og kampen 3-0 i sett.