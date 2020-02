Casper Ruud vant Argentina Open

Skrev norsk tennishistorie da han sikret seg seieren i ATP 250-turneringen i Buenos Aires.

Casper Ruud sikret seg seieren i ATP 250-turneringen Argentina Open da portugisiske Pedro Sousa ble nummeret for liten i turneringens finale i Buenos Aires.

Den norske 21-åringen, som var seedet som nummer åtte før turneringen, hadde få problemer mot sin portugisiske motstander, og sikret dermed en historisk første norske seier i en ATP-turnering.

Seieren i en ATP 250-turnering betyr at Ruud kan innkassere 250 ranking-poeng, og hvilket hjelper til med å sementere nordmannens stadig voksende status innad tennisens øverste nivå. I tillegg vinner han også 950.000 norske kroner.

- For en prestasjon dette er! Han går til topps, og er første nordmann som vinner en turnering på øverste nivå, og han er bare 21 år gammel, sa Eurosport-kommentator Eirik Fure.

- Dette er en historisk dag, fortsatte Fure om det man hadde sett fra den norske tennisstjernen.

Følger i Nadals fotspor

Med seieren i Argentina Open føyer Ruud seg inn på en liste med vinnere som inkluderer blant andre Rafael Nadal. Den spanske tennislegenden vant turneringen i 2015.

Ruud sikret seieren etter to strake sett (6-1 og 6-4), og virket å ha stålkontroll i absolutt alle spillets faser på grusen i den argentinske hovedstaden. Allerede i det første settet vartet Ruud opp med noen nydelige varianter:

- Det er ikke mulig å gjøre det mye vakrere enn det der, hyllet Eurosport-kommentator Eirik Fure da Ruud leverte en solid backhand tidlig i det første settet.

Da det begynte å styre mot seier i det andre settet var Fure tydelig på at nordmannens prestasjon legger et godt grunnlag for resten av sesongen:

- Denne starten her, å være i finalen i sin første grusturnering, det er mer enn vi kunne drømme om, sa Fure om Ruuds prestasjon om 2020-sesongens første turnering på det vriene underlaget for nordmannen.

I store deler av kampen slet portugiseren med en vond og bandasjert legg, og hadde tidvis veldig store problemer med å holde seg i gang ute på banen.

Hetesjokk?

Sousa kvalifiserte seg som «lucky loser» etter at han egentlig tapte semifinalen mot Diego Schwartzman. Argentineren måtte deretter kaste inn håndkleet, og Sousa tok hans plass i finalen.

Selv vant Ruud sin semifinale mot argentinske Juan Ignacio Londero med sifrene 4-6, 7-5 og 6-1 lørdag kveld.

I løpet av kampen var det duket for drama på tribuneplass da en tilskuer trengte tilsyn grunnet de kokende temperaturene i Argentina. Spillet ble dermed stoppet for at tilskueren skulle få hjelp:

- Det er en person som er nede for telling, og vi ser at ballguttene og jentene løper rett til bagene for å finne kalde vannflasker, sa Fure fra sin kommentatorplass mens kampen ble midlertidig stoppet.

Etter en lengre pause virket det som arenapersonellet fikk hjulpet tilskueren, og spillet ble omsider satt i gang igjen på grusbanen.