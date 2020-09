Casper Ruuds Roma Masters-eventyr over – tapte semifinalen mot Novak Djokovic

Verdensener Novak Djokovic ble for sterk for Casper Ruud i semifinalen i Masters 1000-turneringen i Roma. Serberen vant i to strake sett og er klar for finale.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Kampen endte 7-5, 6-3. Semifinaleplassen i den anerkjente turneringen er uansett den beste plasseringen til 22 år gamle Ruud så langt i karrieren. Og Ruud imponerte i kampen som varte i litt over to timer, selv om det til tider var klasseforskjell på spillerne. Nordmannen hadde to settballer på 5-4 i det første settet, men klarte ikke å straffe Djokovic på egen serve. Serberen brøt istedenfor Ruud to ganger på rad og vant det første settet 7-5. I det andre brøt han Ruud på 3-2 og vant 6-3. Dermed var Ruuds Roma Masters-eventyr over. Brøt tidlig Ruud åpnet kampen glimrende og vant de to første poengene på Djokovic sin serve, men serberen klarte så vidt å holde egen serve i det første gamet til 1-0. Ruud svarte umiddelbart og vant et blankt game. I gamet etter spilte Ruud råsterkt og brøt til 2-1. På 5-4 til Ruud hadde nordmannen mulighet til å serve inn kampens første sett, men Djokovic brøt til 5-5. Der hadde Ruud tre breakballer, men Djokovic klarte med nød og neppe å hente seg inn og forsvarte egen serve til 6-5. Det var serberens første ledelse i settet siden han ledet 1-0. I gamet etter viste Djokovic hvorfor han er verdensener. Han brøt Ruud og vant det første settet 7-5. Avgjorde med tidlig brudd I andre sett hadde Ruud fire breakballer på 1-1, men klarte ikke å ta vare på noen av dem. Så viste Djokovic igjen styrke på 3-2 til serberen, da Ruud servet. 33-åringen vant gamet blankt og gikk opp til 4-2. På 5-2 hadde Djokovic to matchballer på Ruud sitt servegame, men nordmannen viste muskler og svarte begge gangene til 5-3. Men Djokovic var sterkest i kampens siste sett og vant det 6-3. (©NTB)

Reklame Dette er NRKs julekalender 2020