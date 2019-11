Caspersen Falla til topps i verdenscupåpningen

Suveren i Ruka-sprinten. Den norske stjernesprinteren tok sesongens første stikk mot erkerivalen Stina Nilsson.

Maiken Caspersen Falla vant fredagens verdenscupsprint i finske Ruka.

- Hun er verdens beste sprinter i innledningen av en ny sesong, sa NRK-kommentator Jann Post om den norske vinneren.

Dette var sesongens første verdenscuprenn og del av en såkalt minitour denne helgen. Det er imidlertid ikke sikkert at Falla får gå de øvrige rennene. Da hun gikk i mål fikk hun nemlig klar beskjed fra trenerteamet.

- Det første treneren sa til meg da jeg kom inn her var: «Du skal ikke gå mer». Det hadde jo vært artig å gå med gul trøye, sa Caspersen Falla til NRK etter løpet.

Jonna Sundling fra Sverige ble nummer to, mens Sadie Bjornson ble nummer tre.

Fallas erkerival, svenske Stina Nilsson, ble nummer fem i finalen, mens Ane Appelkvist Stenseth imponerte med en hederlig fjerdeplass.

Tiril Udnes Weng endte sist i finaleheatet.

Johaug ut med knapp margin



Maiken Caspersen Falla hadde god kontroll i det første kvartfinaleheatet. Hun måtte seg slått av amerikanske Sadie Bjornsen, men avanserte som nummer to.

Therese Johaug gikk videre fra prologen med et nødskrik og leverte hederlig innsats i kvartfinalen. Hun gikk i samme heat som Falla og ble nummer fire. Tiril Udnes Weng ble nummer tre i samme heat. De to var avhengig av tiden for å gå videre.

I det andre kvartfinaleheatet var Ane Appelkvist Stenseth best og sikret seg en semifinaleplass foran Sophie Caldwell fra USA. Anna Svendsen ble nummer tre, men tiden var ikke god nok til avansement og hun røk dermed ut av konkurransen.

I kvartfinaleheat nummer tre viste Astrid Uhrenholdt Jacobsen styrke. Den norske veteranen klinte til i bakken mot slutten av løypa og parkerte konkurrentene. Stina Nilsson ble nummer to etter en sterk sluttspurt. Mari Eide endte sist i heatet.

I det fjerde heatet var det ingen norske jenter. Jonna Sundling fra Sverige vant heatet, mens Anamarija Lampic tok den andre semifinaleplassen. Den lovende russiske løperen Natalija Nepryajeva ble nummer tre og danket Therese Johaug bort fra en «lucky looser»-plass med knapp margin. Den russiske løperen er ventet å bli en stor konkurrent for Johaug i kampen om sammenlagtseieren i minitouren.

Tre norske til finale



I det siste heatet gikk Katja Visnar og svenske Emma Ribom videre. Tidene på de øvrige i det siste heatet betydde også at Tiril Udnes Weng gikk videre på tid.

I det første semifinaleheatet hadde Caspersen Falla igjen god kontroll. Den norske sprintstjernen vant heatet foran Sadie Bjornsen, og begge gikk til finale.

Ane Appelkvist Stenseth ble nummer tre i den første semifinalen og måtte dermed vente på tidene i den andre semifinalen med tanke på en finaleplass.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen ble nummer fem og var dermed ute av konkurransen. Russiske Natalija Nepryajeva ble nummer fire i dette heatet.

I den andre semifinalen vant Jonna Sundling foran landskvinnen Stina Nilsson. Begge gikk videre til finalen. Tiril Udnes Weng ble nummer tre og hadde god nok tid til å komme videre. Appelkvist Stenseth fra det første heatet gikk også til finale på tid.

I finalen var altså Caspersen Falla best.