Caster Semenya tapte i retten, får ikke løpe 800 meter i OL

Friidrettsstjernen Caster Semenya tapte tirsdag sin langvarige juridiske kamp for retten til å konkurrere på 800 meter uten å gjennomgå hormonell behandling.

Den sørafrikanske dobbelte OL-mesteren ga seg ikke selv om Idrettens voldgiftsrett (CAS) i fjor konkluderte med at Det internasjonale friidrettsforbundets regel er diskriminerende, men at den likevel må tillates for å sikre rettferdige konkurranser. Hun anket saken inn for sveitsisk høyesterett, der hun nå har tapt igjen.

I en 71 sider lang kjennelse slås det fast at Semenya ikke kan konkurrere på elitenivå på distanser fra 400 meter til en engelsk mil, inkludert i neste års OL, om hun ikke senker sitt testosteronnivå gjennom medikamenter eller kirurgi. Retten fant at det ikke var grunn til å sette CAS-kjennelsen til side.

World Athletics har bestemt at kvinner med naturlig høyt testosteronnivå må underkaste seg hormonell behandling for å senke testosteronnivået før de får delta i visse øvelser, hvorav 800 meter er en.

– Jeg er meget skuffet over kjennelsen, men jeg nekter å la World Athletics medikere meg eller hindre meg i å være den jeg er, sier Semenya i en uttalelse tirsdag.

