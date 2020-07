Castro forlot Vålerenga etter at han ble fryst ut av Deila. Nå vil han debutere for Chile og oppfylle proffdrømmen

Niklas Castro følte seg urettferdig behandlet av Ronny Deila i Vålerenga. Lørdag kveld møter Oslo-gutten for første gang barndomsklubben i Eliteserien.

MARBELLA/OSLO (Nettavisen): Niklas Castro regelrett herjet for Aalesund i OBOS-ligaen forrige sesong. 24-åringen noterte seg for imponerende 17 scoringer og 11 målgivende pasninger på totalt 24 kamper for de oransje og blå.

Dermed var den offensive midtbanespilleren en svært avgjørende brikke i klubbens opprykk til Eliteserien.

Castro ble også kåret til årets spiller i OBOS-ligaen.

Suksessen for Aafk forrige sesong gjorde også at Castro ble tatt ut på det chilenske landslaget, sammen med store stjerner som Arturo Vidal, Alexis Sanchez og Claudio Bravo.

Niklas Castro har en giftig høyrefot. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

- Ikke noe å hente der

Oslo-gutten har gjennomgått en lang reise før han kunne kalle seg chilensk landslagsspiller i fjor og endelig eliteserie-spiller i år.

Castro startet å spille fotball i Vålerenga fra tidlig alder. Det var også her han fikk sin senior-debut under Kjetil Rekdal på det øverste nivået våren 2016.

- Jeg startet å spille i Vålerenga da jeg var seks år. Jeg har alltid holdt med dem fra jeg var liten, det var en fin periode. Jeg ble tatt opp i A-troppen av Rekdal og jeg fikk litt tillit av han i noen kamper, men det ble selvfølgelig vanskelig da jeg var så ung og skulle kjempe mot folk som Daniel Fredheim Holm. Jeg fikk sjansen da de var skadet og følte at jeg gjorde det greit, sier Castro til Nettavisen.

Gjennom våren og sommeren det året var Castro i flere av Rekdals kamp-tropper.

Totalt fikk han ni kamper i Vålerenga-drakten i 2016-sesongen.

Den tilliten forsvant raskt etter Ronny Deila sin inntreden på Oslo øst, samtidig som Rekdal forsvant ut av klubben.

- Jeg var ikke en del av planene til Ronny. Jeg hadde et par samtaler med han, men jeg merket at jeg ikke var tiltenkt noen rolle der. Han sa ikke noe spesielt egentlig, sier Castro.

Niklas Castro ble kåret til årets spiller i OBOS-ligaen i 2019. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

Vålerenga reddet plassen i Eliteserien det året, og etter sesongen skulle Rekdal over i en rolle som sportsdirektør.

Et samarbeid med Deila viste seg å ikke være fruktbart.

Dermed forlot Rekdal klubben i løpet av vinteren.

Castro merket raskt at han ikke var en del av den nye trenerens planer. Han bekrefter at han på det nærmeste ble fryst ut av den på det tidspunktet ferske Vålerenga-treneren.

- Hvis det var elleve mot elleve på trening så var jeg sistemann. Jeg måtte være på sidelinjen da de andre spilte. Da skjønte jeg at det ikke var noe hente der, husker han tilbake.

- Jeg var ikke med på noen ting. Deila snakket veldig lite til meg. Jeg var langt nede den perioden, det var mye trøbbel for Rekdal den sesongen Deila kom inn med tanke på hvordan det gikk sportslig. Mange var langt nede, misfornøyde og det ble en ond sirkel i klubben. Men jeg har ikke noe vondt å si om han (Rekdal red.anm), det var han som tok meg opp og ga meg sjansen, fortsetter Castro.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra New York City FC-trener Ronny Deila til denne saken uten å lykkes.

Ronny Deila ville ikke satse på Niklas Castro som Vålerenga-trener. Foto: Rune Stoltz Bertinussen (NTB scanpix)

- Påvirket meg veldig

Norsk-chileneren forklarer at det ble tydelig at han måtte finne på noe. Som han sier «for seg selv og sin egen karriere». Vålerenga hadde tydeligvis også planer for Castro, men de stemte ikke overens med det han selv ønsket.

- Jeg fikk bare plutselig vite en dag at jeg skulle til Ull/Kisa uten at jeg visste noen ting. De bare sa at jeg skulle dit på utlån, men det ville ikke jeg. Jeg ville ikke dit, sier Castro.

Han forklarer at Ull/Kisa på det tidspunktet var kjent for en spillestil som absolutt ikke passet hans egenskaper.

- Da fikk vi heldigvis terminert kontrakten og jeg fikk dratt til Kongsvinger. Jeg ville heller dit, fordi de spilte fotball i motsetning til Ull/Kisa på den tiden. Det passet meg mye bedre.

Castro har opplevd ulike «trappetrinn» innenfor det norske fotball-hierarkiet. Fra storklubben Vålerenga, med store forventninger og press.

Via Kongsvinger, der man får tid til å utvikle seg i fred og ro.

Til Aafk der fotballinteressen er stor, men resultatene har svingt mye de siste årene.

- Hvis det går dårlig i Vålerenga så får du høre det. I hvert fall jeg som 19-åring leste ting om hvor dårlig det gikk og alt sånt, det drar deg ned når du ikke har vært med på det før. Man tar det som læring, det gjorde i hvert fall jeg, selv om det påvirket meg veldig, så har det hjulpet meg til senere, forklarer Castro.

Fra Manglerud til Serie A?

Aafk har fått en svært trå start på comebacket i Eliteserien med tre tap og to uavgjorte på de fem første kampene, med 7-2-tapet mot Kristiansund som et foreløpig bunnpunkt.

To poeng og nedrykksplass er de kalde fakte før lørdagens kamp i Oslo.

Castro har scoret to mål og servert én assist hittil denne sesongen og har opplevd sin hittil beste periode i fotballkarrieren det siste året.

Med flere prestasjoner av høy klasse i 2019 ble han belønnet med en plass i Chiles landslagstropp til kampene mot Colombia og Guinea i oktober.

- Det føles helt sykt. Jeg har ikke ord, egentlig. Det er en drøm, sa Castro til Nettavisen etter uttaket i fjor høst.

Det ble ikke noe spilletid for Castro da kampene ble spilt. Grunnen var utfordringer knyttet til papirarbeidet, samt Oslo-guttens pass. Han forteller uansett om en meget god opplevelse sammen med resten av det stjernespekkede chilenske landslaget.

- Jeg fikk kontakt med en fra Sverige, Miko Albornoz, som spiller i Hannover. Han snakker svensk og vi ble godt kjent. Erick Pulgar som spiller i Fiorentina har jeg også litt kontakt med.

- De store gutta er det litt vanskeligere å ha kontakt med, men jeg ble godt kjent med Claudio Bravo fra Manchester City, de er veldig hyggelige alle sammen. Jeg var litt redd i starten, det var litt stressende å tenke at jeg skulle trene med Sanchez og Vidal og alle de store spillerne der, men jeg satt ved siden av Sanchez og spiste måltider hver dag, sier Castro.

STJERNETUNGT: Arturo Vidal og Alexis Sanchez var blant Chile-stjernene som Niklas Castro trente med under samlingen med landslaget. Foto: Jose Jordan (AFP)

Nå har Castro endelig fått ordnet papirarbeidet og han håper igjen å få muligheten på landslaget ved neste mulige anledning. Når det blir er fremdeles noe uklart grunnet korona-pandemien som har påvirket fotballen i stor grad de siste månedene.

24-åringen er uansett klar for å levere under et tett kampprogram.

- Jeg satser på tosifret antall målpoeng i år. Jeg kommer ikke til å stoppe. Jeg har drømmer og ambisjoner om å komme meg ut av Norge. Agenter og folk kontakter meg hele tiden, men jeg har sagt at agenten min skal ta den biten og si ifra hvis det er noe som er for godt til å si nei til. Ellers så bryr jeg meg ikke så mye.

- Drømmen er Italia eller Spania, men det hadde vært veldig kult å spille i Nederland eller Belgia, og få prøvd seg ute. Et mellomsteg er nok bra. Jeg jobber for å komme meg ut, avslutter Castro vel vitende om at den drømmen fort kan bli virkelig om han fortsetter den strålende formen fra 2019.

Vålerenga tar i mot Aalesunds på Intility Arena kl 20.30 lørdag kveld.