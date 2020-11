Cavani ble helten i Manchester Uniteds elleville snuoperasjon mot Southampton

Flere eksperter stilte spørsmål ved keeperspillet til David de Gea underveis i Manchester Uniteds opphenting mot Southampton.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 2-3

Manchester United slo tilbake og tok tre uhyre viktige poeng borte mot Southampton søndag ettermiddag. Hjemmelaget gikk til pause med en tomålsledelse, men Ole Gunnar Solskjærs menn slo tilbake ved scoringer av Bruno Fernandes og Edinson Cavani etter hvilen.

Uruguayaneren ble den store helten da han headet inn den avgjørende scoringen på overtid.

Dermed sikret Ole Gunnar Solskjærs menn seieren og avanserer til 7. plass i Premier League.

Solskjær advarte eget lag før avspark

Flere eksperter reagerte på Manchester United opptreden på defensive dødballer i søndagens kamp. Før oppgjøret advarte manager Ole Gunnar Solskjær egne spillere mot nettopp motstanderens styrke på faste situasjoner.

- Forrige sesong spilte vi veldig bra her nede, men dessverre slapp vi inn mål på en dødball. I hjemmekampen slapp vi også inn på dødball mot slutten. Vi trenger en god start mot dem, sa nordmannen før avspark på St. Marys.

Solskjærs advarsel til eget lag skulle regelrett gå troll i ord.

To scoringer av Jan Bednarek og James Ward-Prowse, begge på faste situasjoner, sørget for 2-0-ledelse til Southampton til pause.

Også flere eksperter bet seg spesielt merke i David de Gea sin innsats på Southamptons andre mål. Ward-Prowse skrittet opp slik han har gjort så mange ganger tidligere og bøyde et frispark over muren og inn i det nærmeste hjørnet. Scoringen var nærmest en tro kopi av tidligere scoringer fra engelskmannen, men allikevel maktet ikke Uniteds spanske keeper å holde ballen utenfor streken.

Scoringen var også mistenkelig lik den Istanbul Basaksehir noterte seg for mot nettopp de Gea og United, i Champions League-kampen i midtuken.

- Det er reprise av det som skjedde i midtuken. Han (de Gea red.anm) må stille seg spørsmål om han står feil i målet i utgangspunktet. Det er sykt å få to sånne i mot seg i løpet av så kort tid, det er nesten unikt. I tillegg må vi spørre om han må ha mur her i det hele tatt, sa TV 2-ekspert Erik Thorsvedt i pausen.

Også Samuel Luckhurst, som er United sjefskribent for lokalavisen Manchester Evening News, reagerer på keeperens innsats.

- Presisjonen fra Ward-Prowse er prisverdig - som alltid. Men så og si alle visste hvor den ballen skulle ende og fremdeles klarer ikke de Gea å redde, skriver han blant annet på Twitter.

Gigantiske sjanser og mål i mot



Mason Greenwood fikk en enorm sjanse for gjestene allerede etter fem minutters spill på sørkysten. Spissen var våken og snappet ballen foran et sløvt Southampton-forsvar, før han rundet keeper, men fra skrått hold satt han ballen i nettveggen.

Bruno Fernandes fyrte av et meget farlig skudd i det kvarteret var passert. Ballen tok i en motspiller før den kysset stolpen og endte med corner til Manchester United.

Bednarek sendte Southampton i ledelsen i det første omgang var halvspilt. Ward-Prowse svingte inn en corner mot den første stolpen og polakken snek seg fri fra flere United-spillere som i utgangspunktet skulle dekke rommet foran eget mål.

Få minutter senere kunne hjemmelagets ledelse fort vært doblet da Kyle Walker-Peters sendte avgårde et skudd via stolpen og ut til corner.

I det halvtimen var passert fikk Solskjærs gutter en helt vanvittig sjanse. Greenwood banket avgårde et skudd som keeper Alex McCarthy ga en farlig retur på. Den plukket Fernandes opp, men portugiserens avslutning ble på et helt utrolig vis reddet av Southampton-keeperen, som var lynraskt oppe.

Like etter skulle vondt bli verre for Solskjærs gutter. Hjemmelaget fikk frispark i god posisjon og dødballspesialist Ward-Prowse troppet opp. Engelskmannen skrudde ballen nydelig over muren, via David de Geas hånd og i nettet.

United-keeperen ble liggende nede med smerter etter at han kolliderte med stolpen, men spanjolen kom seg etterhvert på beina igjen.

Solskjær tok grep i pausen

Med to mål i sekken tok Solskjær grep i pausen. En småskadet de Gea ble erstattet av Dean Henderson i målet til gjestene. På topp tok Edinson Cavani plassen til Mason Greenwood.

United satt press umiddelbart og fikk en enorm sjanse ved Marcus Rashford, men McCarthy nektet spissen scoring.

Cavani misbrukte også en stor mulighet like etter, før det endelig skulle lykkes for Solskjærs menn.

Cavani spilte fri Fernandes inne i feltet, portugiseren gjorde ingen feil da han kunne sette inn reduseringen fra rundt åtte meter etter 60 minutter.

Kvarteret før slutt utlignet Cavani til 2-2 da han stusset et skuddforsøk fra Fernandes videre i mål med hodet.

På overtid sikret samme mann seieren da han styrte ballen i mål med hodet etter et innlegg fra Rashford.

