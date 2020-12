Cavani utestengt i tre kamper for ordbruk i sosiale medier

Manchester United-spissen Edinson Cavani er av Englands fotballforbund utestengt i tre kamper og ilagt en bot på 100.000 pund for ordbruk i sosiale medier.

Uruguayaneren takket for en gratulasjon fra en supporter med «Gracias, negrito». Ordet «negrito» kan oppfattes som et nedsettende uttrykk om personer med mørk hudfarge, og det er dette Cavani straffes for.

I tillegg til at han må betale en bot tilsvarende 1,15 millioner kroner, mister Cavani hjemmekampene mot Aston Villa (serien), Manchester City (semifinale i ligacupen) og Watford (FA-cupen).

Han må også gjennomføre sensitivitetstrening.

– Alvorlig brudd

– En kommentar på spillerens Instagram-konto var fornærmende, nedsettende, upassende og egnet til å sette fotballen i vanry, skriver forbundet. Det legges til at det var et alvorlig brudd på reglene fordi han brukte et uttrykk som involverte en hentydning til hudfarge eller etnisk opprinnelse.

Manchester United har forsvart spilleren og gjør det fortsatt.

– Edinson Cavani var ikke klar over at hans ordbruk kunne mistolkes og har bedt om unnskyldning til alle som ble krenket. Tross hans ærlige overbevisning om at han bare skrev et kjærlig takk for en gratulasjon fra en venn, valgte han å ikke bestride anklagen, i respekt for og solidaritet med kampen mot rasisme, skriver klubben.

Vil ha innrømmelse

– Vi merker oss at det uavhengige utvalget som avgjorde saken var nødt til å ilegge minstestraffen på tre kamper, men håper at de i sin begrunnelse gjør det klart at Edinson Cavani ikke er rasist, og at det ikke lå rasistiske motiver bak det han skrev.

Instagram-utvekslingen Cavani straffes for skjedde etter at han i november leverte to mål og en assist da Manchester United vendte 0-2 til seier 3-2 over Southampton.

