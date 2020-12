Cavendish returnerer til belgisk storlag

Den britiske spurtstjernen Mark Cavendish er neste sesong tilbake hos Deceuninck-Quick-Step. Mellom 2013 og 2015 tok han 44 seirer for sykkellaget.

– Jeg har aldri skjult min kjærlighet over tiden med laget, og for meg føles det som å komme hjem, sier superstjernen fra Isle of Man i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å være tilbake i ulveflokken, sier han videre og viser til laget kallenavn.

Cavendish står med 30 etappeseirer i Tour de France, hvorav tre fra årene med det belgiske storlaget. Kun belgeren Eddy Merckx, som ofte regnes som tidenes beste sykkelrytter, har flere med sine 34.

Han har i tillegg vunnet VM i 2011, Milano-Sanremo i 2009 og poengkonkurransen i Touren i 2011.

Cavendish har derimot slitt med å levere på toppnivå de siste årene. Han kommer til Deceuninck-Quick-Step fra ett år i Bahrain-McLaren-laget, men var før det fire sesonger på lag med Edvald Boasson Hagen i Dimension Data.

