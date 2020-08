Cecilia Brækhus mistet tittelbeltene etter tap mot Jessica McCaskill

Oppgjøret i Oklahoma ble et eneste stort mareritt for den norske boksedronningen som gikk på sitt første tap i proffkarrieren.

Det ble klart etter at McCaskill ble tildelt seieren på poeng etter 10 knalltøffe runder mot Brækhus.

38-åringen møtte Jessica McCaskill, som kom fra vektklassen under, men den amerikanske 35-åringen bet svært godt fra seg og fikk Brækhus til å måtte spise uvant mange treffere.

Bergenseren virket lenge uvant passiv mot en svært offensiv motstander, og til slutt måtte hun gi fra seg VM-titlene etter at to av dommerne tilkjente McCaskill seieren.

Den ene dommeren hadde oppgjøret til 95-95, men de to øvrige dommerne hadde 97-93, 97-94 i favør McCaskill, som dermed kunne smykke seg med tittelbeltet i både WBC-, WBA-, IBF-, IBO- og WBO-forbundet.

Tapet er Brækhus' første noensinne som proffbokser.

- Jeg må gratulere henne. Ta godt vare på dem (beltene), for jeg brukte et helt liv på å samle dem, sier Brækhus etter tapet.

Hun ville ikke svare på når, eller om, vi får se henne i ringen igjen.

- Jeg har gjort så mye, og jeg savner familie og venner. Kvinneboksing er på et utrolig sted nå, så de klarer seg bra uten meg.

Avslappet

Brækhus virket svært avslappet mens hun entret ringen i Tulsa, men starten på oppgjøret var alt annet enn rolig. McCaskill gikk til verket uten et snev av respekt, og viste fram sin svært offensive stil ved å forsøke å ta senter av ringen inledningsvis.

Brækhus fikk imidlertid inn noen treffere allerede i den første runden og gjorde at McCaskill tidlig begynte å blø fra nesen.

Chicago-bokseren fortsatte imidlertid det offensive showet i den andre runden, og åpnet runden klart best. 35-åringen traff med flere slag når hun kom på innsiden av Brækhus, og den norske boksedronningen ble usedvanlig passiv mens McCaskill hele tiden tok steget fram for å få initiativet.

Mens man er vant til å se Brækhus ta kontroll over ringen og stemple inn presise jabber, var det McCaskill som virket som den mest offensive bokseren av de to natt til søndag.

- Jeg synes ikke Cecilia bokser slik hun pleier. Hun blir med på løpet til McCaskill, sa Viasport-kommentator Thomas Hansvoll etter at tre runder var unnagjort.

Svært offensiv McCaskill

McCaskill stormet ut fra hjørnet sitt til den fjerde runden, og Brækhus slet til tider med å finne riktig avstand til sin amerikanske motstander.

Bergenseren, så virket forholdsvis mye større enn McCaskill som kommer fra vektklassen under, hevet seg i den femte runden, men måtte spise en solid treffer avslutningsvis i runden da McCaskill traff med et høyre kryss.

Også den sjette runden var av det jevne slaget, og Brækhus måtte igjen spise flere slag fra McCaskill til tross for at hun selv også fikk inn flere treffere.

- Cecilia bokser ikke slik hun pleier å gjøre i det hele tatt. Hun står igjen og ser tung ut, noterte Hansvoll i den sjette runden.

Brækhus var mer lik seg selv utover i den sjuende runden, da hun fikk inn flere treffere og elegant dukket unna McCaskills slag.

I den åttende runden viste McCaskill seg igjen fram, og det ble raskt klart at det ville bli ubehagelig jevnt for Brækhus.

- Jeg er faktisk litt bekymret her nå, sa Hansvoll før den åttende runden.

Også de avsluttende to rundene var av det jevne slaget, og til tross for at Brækhus hevet seg noe var det ikke nok til å redde poengseieren.

Det hele endte med et sjokktap i bokseverdenen. Nå går det etter alle solemerker mot returkamp mellom Brækhus og McCaskill.