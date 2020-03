Ceferin gikk i strupen på Fifa, åpnet for endring av FFP-reglene

Aleksander Ceferin sa i sin tale til Uefa-kongressen tirsdag at fotballen ikke må miste sin sjel til profittjag. Han ba om "idealer framfor profitt".

Uttalelsene tolkes av mange som et skarpt stikk til Fifa-president Gianni Infantino, som var til stede under kongressen. Infantino har lansert et omstridt klubb-VM med 24 lag, som skal arrangeres for første gang neste år. Bak står svært pengesterke interesser.

– Idealer framfor profitt, det er nøkkelen. Når det i stedet blir profitt framfor idealer, er tiden inne til å slå alarm, sa Uefa-president Ceferin.

Han utelukket store endringer i turneringer som mesterligaen og sa det ville innebære en "dødsdom" for fotballen.

– Europeisk fotball er den største suksesshistorie i moderne idrett, sa Ceferin, men advarte mot å måle suksess kun gjennom økonomi. Han spurte retorisk om Uefa har grunn til å skamme seg over sin økonomiske suksess.

– Det avhenger av hva vi gjør med den. Vårt viktigste mål er å beskytte, fremme og utvikle fotball på hele kontinentet. Jeg vil gå så langt som å si at vår økonomiske makt er verdiløs om vi ikke setter idealer foran profitt.

Han sa at den europeiske modellen med opp- og nedrykk og solidaritet må beskyttes med styrke og overbevisning mot forsøk på å innføre "superligaer" etter amerikansk modell.

Justerer FFP-reglene?

Samtidig åpnet Ceferin for endringer i Uefas regelverk for økonomisk fair play (FFP). Manchester City ble nylig utestengt fra europacupene i to år for brudd på FFP-reglene, men har anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Det er for tidlig å si hvordan reglene vil se ut i framtiden, men vi tenker på det, og vi må trolig justere dem, sa Ceferin på pressekonferansen etter kongressen i Amsterdam.

– Det har vært et svært vellykket system, og de store underskuddene i europeisk fotball er nesten borte, men nå må vi sannsynligvis justere regelverket til en annen tid.

FFP ble innført for å bekjempe et enormt gjeldsproblem som tynget europeisk fotball. Reglene pålegger klubbene ikke å bruke mer penger enn de tjener.

I 2011 hadde europeiske fotballklubber samlet underskudd på 1,7 milliarder euro. I 2018 hadde Europas 700 fremste klubber til sammenligning samlet overskudd på 140 millioner euro.

Vent og se

Manchester City, som har svært pengesterke eiere fra Abu Dhabi, er straffet for å ha rapportert tilskudd fra eierne som sponsorinntekter for ikke å bryte FFP-reglene.

Reglene tilsier at en klubb i en treårsperiode ikke kan ha underskudd større enn 30 millioner euro. Penger brukt på utviklingsarbeid og kvinnelag er unntatt fra det regnskapet.

Ceferin ble spurt om han tror Manchester City kan vinne fram med sin anke i CAS.

– Som jurist respekterer jeg prosessen og systemet vi har. Vi har et etterforskende kammer, et dømmende kammer, og til slutt har vi Idrettens voldgiftsrett i Lausanne. Manchester City har anket saken dit, og la oss vente og se hva avgjørelsen blir.

