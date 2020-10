Celtic avga poeng i straffedrama – Rangers kan få luke på toppen

Celtic vendte bortekampen mot Aberdeen og ledet 3-2 helt til tilleggstiden. Så scoret Lewis Ferguson på sitt andre straffespark og fikset uavgjort.

Dermed ble det nok et skuffende resultat for Celtic-laget med nordmennene Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi. 0-2-tap for Rangers og 1-3 for Milan ble fulgt opp av 3-3 og bare ett poeng mot Aberdeen.

Elyounoussi så en stund ut til å ha spilt en nøkkelrolle i en snuoperasjon til 3-2-seier, men det kom ytterligere en vending i en kamp der det ble delt ut tre straffespark.

Ferguson både åpnet og avsluttet målfesten med straffescoring. Aberdeen ledet 1-0 og senere 2-1 før to effektive Celtic-minutter snudde det hele.

Like etter at Leigh Griffiths hadde utlignet til 2-2 i det 77. minuttet, ble nemlig Elyounoussi felt av Tommie Hoban i Aberdeen-boksen. Celtic ble tildelt straffespark, som Ryan Christie omsatte i scoring.

Men Celtic levde farlig gjennom hele kampen i vindfulle Aberdeen, og det var ingen optimal gjennomføring av tittelforsvarerne. Med seier mot Livingston senere søndag vil Glasgow-rivalen Rangers skaffe seg seks poengs luke på tabelltoppen, riktig nok med én kamp mer spilt.

